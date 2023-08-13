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Третьего обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье убедили сдаться - РИА Новости, 13.08.2023
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08:14 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/izbienie-1889771833.html
Третьего обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье убедили сдаться
Третьего обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье убедили сдаться - РИА Новости, 13.08.2023
Третьего обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье убедили сдаться
Прокурор Нерчинско-Заводского района убедил сдаться третьего обвиняемого в избиении участника спецоперации в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T08:14
2023-08-13T08:14
происшествия
нерчинско-заводский район
россия
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 13 авг - РИА Новости. Прокурор Нерчинско-Заводского района убедил сдаться третьего обвиняемого в избиении участника спецоперации в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Губернатор Забайкалья Александр Осипов 6 августа сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику СВО автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Его обвинили в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Дело передали в Следственный комитет, а прокуратура призвала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело. Позднее был задержан второй соучастник избиения, третьего объявили розыск. Расследуется три уголовных дела. Первые два подозреваемых арестованы на два месяца. Третий был арестован заочно. Позднее полиция сообщила, что он сдался полиции. "Непосредственно перед задержанием обвиняемый вышел на связь с прокурором Нерчинско-Заводского района, который в ходе встречи и переговоров убедил его не препятствовать ходу расследования уголовного дела и прибыть в правоохранительные органы, после чего лично препроводил его в местное отделение полиции", - говорится в сообщении. В пресс-службе краевого СУСК сообщили, что обвиняемый задержан и будет заключен под стражу, с его участием проводятся следственные действия.
https://ria.ru/20230810/arest-1889199015.html
https://ria.ru/20230808/politseyskie-1888763745.html
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происшествия, нерчинско-заводский район, россия, забайкальский край, александр осипов
Происшествия, Нерчинско-Заводский район, Россия, Забайкальский край, Александр Осипов
Третьего обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье убедили сдаться

Прокурор убедил сдаться третьего обвиняемого в избиении участника спецоперации

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЧИТА, 13 авг - РИА Новости. Прокурор Нерчинско-Заводского района убедил сдаться третьего обвиняемого в избиении участника спецоперации в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов 6 августа сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику СВО автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Его обвинили в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Дело передали в Следственный комитет, а прокуратура призвала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело. Позднее был задержан второй соучастник избиения, третьего объявили розыск. Расследуется три уголовных дела. Первые два подозреваемых арестованы на два месяца. Третий был арестован заочно. Позднее полиция сообщила, что он сдался полиции.
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"Непосредственно перед задержанием обвиняемый вышел на связь с прокурором Нерчинско-Заводского района, который в ходе встречи и переговоров убедил его не препятствовать ходу расследования уголовного дела и прибыть в правоохранительные органы, после чего лично препроводил его в местное отделение полиции", - говорится в сообщении.
В пресс-службе краевого СУСК сообщили, что обвиняемый задержан и будет заключен под стражу, с его участием проводятся следственные действия.
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ПроисшествияНерчинско-Заводский районРоссияЗабайкальский крайАлександр Осипов
 
 
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