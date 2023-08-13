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В Приморье направили группу для ликвидации последствий наводнений

В Приморье направили группу для ликвидации последствий наводнений - РИА Новости, 13.08.2023

В Приморье направили группу для ликвидации последствий наводнений

В Приморский край отправили оперативную группу центрального аппарата МЧС для координации работы по ликвидации последствий наводнений, сообщается в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T01:31

2023-08-13T01:31

2023-08-13T01:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

россия

приморский край

уссурийск

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Приморский край отправили оперативную группу центрального аппарата МЧС для координации работы по ликвидации последствий наводнений, сообщается в Telegram-канале министерства."По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений", — говорится в публикации.На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Всего в регионе отрезаны от автомобильного сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.В субботу к 8:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий.

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россия

приморский край

уссурийск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия, приморский край, уссурийск, александр куренков (мчс)