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В Приморье направили группу для ликвидации последствий наводнений
В Приморье направили группу для ликвидации последствий наводнений - РИА Новости, 13.08.2023
В Приморье направили группу для ликвидации последствий наводнений
В Приморский край отправили оперативную группу центрального аппарата МЧС для координации работы по ликвидации последствий наводнений, сообщается в... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T01:31
2023-08-13T01:31
2023-08-13T01:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
россия
приморский край
уссурийск
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Приморский край отправили оперативную группу центрального аппарата МЧС для координации работы по ликвидации последствий наводнений, сообщается в Telegram-канале министерства."По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений", — говорится в публикации.На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Всего в регионе отрезаны от автомобильного сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.В субботу к 8:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия, приморский край, уссурийск, александр куренков (мчс)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Россия, Приморский край, Уссурийск, Александр Куренков (МЧС)
В Приморье направили группу для ликвидации последствий наводнений
В Приморье МЧС направило группу для работ по ликвидации последствий наводнений