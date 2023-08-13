https://ria.ru/20230813/griby-1889514354.html
Туристы назвали самые грибные места в России
Туристы назвали самые грибные места в России - РИА Новости, 13.08.2023
Туристы назвали самые грибные места в России
Эксперты провели в соцсетях опрос, выясняя, какое направление в России считается самым грибным, сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха "Твил". РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T03:07
2023-08-13T03:07
2023-08-13T03:07
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республика карелия
республика башкортостан
новгородская область
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Эксперты провели в соцсетях опрос, выясняя, какое направление в России считается самым грибным, сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха "Твил". Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов. На первом месте оказалась Карелия, ее отметили 49 процентов голосовавших. Климат тут мягкий и влажный, лесов много, а людей мало. Поэтому здесь хорошо собирать грибы, в том числе недалеко от водоемов, которыми славится Карелия.На втором месте – Архангельская область, это выбор 15 процентов подписчиков. Самые обильные грибные места в области – Коношский и Шенкурский районы, расположенные на юге. Красная горка в Шенкурском районе считается в этом плане самой богатой.На третьем месте Башкирия, набравшая 11 прроцентов голосов. Здесь растут самые разные грибы: лисички, рядовки, грузди, и, конечно, белые. Уфа совсем недалеко, а рядом с деревней Дмитриевка в Уфимском районе можно набрать рыжиков, рядом с Николаевкой – груздей и волнушек. И это далеко не единственные места.За Новгородскую область высказались девять процентов участников голосования. До сих пор 68 процентов территории области покрывают леса, так что грибы там есть. Благодаря разнообразию древесных пород ассортимент объектов "тихой охоты" тоже велик. Можно найти и боровики, и подосиновики, и подберезовики.На пятом месте (восемь процентов голосов) оказалось Подмосковье. Также в первую десятку вошли Ленинградская, Владимирская, Самарская, Ивановская области и Краснодарский край.
https://ria.ru/20230731/griby-1886944868.html
республика карелия
республика башкортостан
новгородская область
архангельская область
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, республика карелия, республика башкортостан, новгородская область, архангельская область, московская область (подмосковье)
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Туристы назвали самые грибные места в России
Карелия, Башкирия и Новгородская область вошли в число самых грибных мест России