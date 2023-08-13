https://ria.ru/20230813/gretsiya-1889816969.html

Греция хочет производить боеприпасы для Украины, пишут СМИ

Греция хочет производить боеприпасы для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023

Греция хочет производить боеприпасы для Украины, пишут СМИ

Компания "Греческие оборонные системы" (Hellenic Defense Systems, EAS) ищет партнеров среди международных производителей боеприпасов с целью участия в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T16:32

2023-08-13T16:32

2023-08-13T16:32

специальная военная операция на украине

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АФИНЫ, 13 авг - РИА Новости. Компания "Греческие оборонные системы" (Hellenic Defense Systems, EAS) ищет партнеров среди международных производителей боеприпасов с целью участия в европейской программе производства снарядов калибра 155 миллиметров для поддержки Украины и пополнения национальных запасов стран ЕС, а также заключения новых контрактов на международном рынке вооружений, пишет газета "Катимерини". "Источники в EAS сообщили "Катимерини", что переговоры с заинтересованными сторонами проходят в условиях абсолютной секретности и находятся на достаточно "зрелом" этапе, а развитие событий ожидается в ближайшее время, поскольку срок заключения контрактов заканчивается 30 сентября. Афины воспринимают европейскую инициативу как возможность коренной реконструкции EAS, которые после долгого периода упадка вновь встали на путь развития", - пишет издание. По данным газеты, 10 мая в Брюсселе состоялось закрытое совещание с участием представителей крупнейших оборонных предприятий ЕС, на котором глава европейской дипломатии Жозеп Боррель забил тревогу по поводу запасов боеприпасов стран-членов в свете конфликта на Украине. Согласно источникам, Боррель попросил участников довести до национальных правительств инициативу быстрого производства одного миллиона снарядов для Украины к весне следующего года и необходимость создания европейского запаса снарядов большого калибра. "Стоимость боеприпасов, которые должны быть произведены, чтобы снова заполнить европейские склады, может достичь 70 миллиардов евро в течение десятилетия", - сообщают компетентные источники издания. "Потребление" артиллерийских снарядов на Украине бьет все рекорды, представители ЕС подсчитали, что силы Киева потребляют около 20 тысяч снарядов в день, то есть столько, сколько производит EAS в течение года. Бешеные темпы расходования боеприпасов "высушили" запасы боеприпасов государств-членов, вызвав беспрецедентный спрос на крупнокалиберные боеприпасы", - говорится в статье. Между тем, по данным издания, в нынешних условиях у EAS нет возможности осуществлять все этапы производства собственными силами. "Для запуска новой производственной линии на заводе в Лаврио потребуются время и деньги, которых нет", - пишет газета, указывая, что с аналогичными проблемами сталкивается большинство европейских производителей. "Самоуспокоенность последних лет и сокращение национальных заказов привели к тому, что производственные линии сократились или даже исчезли", - пишет издание, отмечая, что до начала конфликта на Украине "многие страны НАТО не достигли целевых показателей альянса по запасам боеприпасов". "Согласно информации, у EAS есть техническая возможность взять на себя последнюю часть производственной цепочки, которая включает загрузку, сборку и упаковку боеприпасов. Поэтому ведется поиск партнеров для выполнения первого этапа, который, среди прочего, включает в себя изготовление корпуса, заряда и других необходимых материалов для снаряда. "Спрос на артиллерийские снаряды огромен. Если нам удастся наладить сотрудничество с одной-двумя компаниями и решить производственную проблему, мы будем производить в Лаврио и продавать по всему миру", - сказал "Катимерини" представитель EAS. В конце апреля европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон посетил Афины и обсудил вопросы поддержки оборонной промышленности и увеличения производства средств обороны и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230702/bayden-1881785286.html

https://ria.ru/20230406/bmp-1863573618.html

https://ria.ru/20230812/soglashenie-1889656771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, греция, евросоюз