https://ria.ru/20230813/gavayi-1889770353.html

На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров

На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров - РИА Новости, 13.08.2023

На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров

Восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой и уничтожили более двух тысяч зданий,... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T07:41

2023-08-13T07:41

2023-08-13T07:41

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой и уничтожили более двух тысяч зданий, может обойтись в 5,52 миллиардов долларов США, сообщают власти округа Мауи. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на губернатора Гавайев Джоша Грина сообщил о том, что число жертв самых смертоносных лесных пожаров в США, который продолжаются на Гавайях, достигло 89 человек. Власти округа Мауи на своей странице в соцсети Facebook* опубликовали статистику, согласно которой 2170 строений были повреждены или уничтожены, среди них 86% жилых зданий. Примерная сумма восстановления оценивается в 5,52 миллиардов долларов США. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230810/gavayi-1889233677.html

https://ria.ru/20230810/gavayi-1889191635.html

гавайи

сша

россия

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в мире, гавайи, сша, россия, джо байден, министерство обороны сша