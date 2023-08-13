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На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров - РИА Новости, 13.08.2023
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07:41 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/gavayi-1889770353.html
На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров
На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров - РИА Новости, 13.08.2023
На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров
Восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой и уничтожили более двух тысяч зданий,... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T07:41
2023-08-13T07:41
в мире
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сша
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой и уничтожили более двух тысяч зданий, может обойтись в 5,52 миллиардов долларов США, сообщают власти округа Мауи. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на губернатора Гавайев Джоша Грина сообщил о том, что число жертв самых смертоносных лесных пожаров в США, который продолжаются на Гавайях, достигло 89 человек. Власти округа Мауи на своей странице в соцсети Facebook* опубликовали статистику, согласно которой 2170 строений были повреждены или уничтожены, среди них 86% жилых зданий. Примерная сумма восстановления оценивается в 5,52 миллиардов долларов США. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230810/gavayi-1889233677.html
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в мире, гавайи, сша, россия, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Гавайи, США, Россия, Джо Байден, Министерство обороны США
На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров

Власти Мауи: восстановление Гавайев после пожаров может обойтись в $5,5 млрд

© AP Photo / Rick BowmerПоследствия пожаров на Гавайях
Последствия пожаров на Гавайях - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Rick Bowmer
Последствия пожаров на Гавайях. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой и уничтожили более двух тысяч зданий, может обойтись в 5,52 миллиардов долларов США, сообщают власти округа Мауи.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на губернатора Гавайев Джоша Грина сообщил о том, что число жертв самых смертоносных лесных пожаров в США, который продолжаются на Гавайях, достигло 89 человек.
Пожар на острове Мауи, Гавайи - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Природные пожары уничтожили курортный город на Гавайях
10 августа, 11:22
Власти округа Мауи на своей странице в соцсети Facebook* опубликовали статистику, согласно которой 2170 строений были повреждены или уничтожены, среди них 86% жилых зданий. Примерная сумма восстановления оценивается в 5,52 миллиардов долларов США.
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях
10 августа, 04:26
 
В миреГавайиСШАРоссияДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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