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ВС России уничтожили гаубицу М777 под Херсоном - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:29 13.08.2023 (обновлено: 11:05 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/gaubitsa-1889777766.html
ВС России уничтожили гаубицу М777 под Херсоном
ВС России уничтожили гаубицу М777 под Херсоном - РИА Новости, 13.08.2023
ВС России уничтожили гаубицу М777 под Херсоном
Военные группировки "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу М777 производства США с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T09:29
2023-08-13T11:05
специальная военная операция на украине
россия
херсон
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 авг — РИА Новости. Военные группировки "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу М777 производства США с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Потери: три боевика ВСУ уничтожены, четверо получили ранения", — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили позицию украинских войск, ликвидировав пятерых боевиков. Еще четверо военнослужащих ВСУ получили ранения. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: лодка и пять боевиков ВСУ, три 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, потери: 13 боевиков ВСУ уничтожены, семеро получили ранения", — добавил источник.Кроме того, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, российские артиллеристы поразили 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом. На Каховском направлении бойцы нанесли удар по месту размещения украинских войск, ликвидировав 11 боевиков. Также, уточнил источник, в этом районе уничтожили гаубицу Мста-Б вместе с расчетом из пяти военных ВСУ и боекомплектом. Накануне Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении российские подразделения уничтожили до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, херсон, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили гаубицу М777 под Херсоном

Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 авг — РИА Новости. Военные группировки "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу М777 производства США с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Потери: три боевика ВСУ уничтожены, четверо получили ранения", — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили позицию украинских войск, ликвидировав пятерых боевиков. Еще четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: лодка и пять боевиков ВСУ, три 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, потери: 13 боевиков ВСУ уничтожены, семеро получили ранения", — добавил источник.
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Кроме того, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, российские артиллеристы поразили 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом. На Каховском направлении бойцы нанесли удар по месту размещения украинских войск, ликвидировав 11 боевиков. Также, уточнил источник, в этом районе уничтожили гаубицу Мста-Б вместе с расчетом из пяти военных ВСУ и боекомплектом.
Накануне Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении российские подразделения уничтожили до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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