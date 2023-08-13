https://ria.ru/20230813/gaubitsa-1889777766.html

ВС России уничтожили гаубицу М777 под Херсоном

ВС России уничтожили гаубицу М777 под Херсоном - РИА Новости, 13.08.2023

ВС России уничтожили гаубицу М777 под Херсоном

Военные группировки "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу М777 производства США с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T09:29

2023-08-13T09:29

2023-08-13T11:05

специальная военная операция на украине

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безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 авг — РИА Новости. Военные группировки "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу М777 производства США с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Потери: три боевика ВСУ уничтожены, четверо получили ранения", — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили позицию украинских войск, ликвидировав пятерых боевиков. Еще четверо военнослужащих ВСУ получили ранения. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: лодка и пять боевиков ВСУ, три 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, потери: 13 боевиков ВСУ уничтожены, семеро получили ранения", — добавил источник.Кроме того, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, российские артиллеристы поразили 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом. На Каховском направлении бойцы нанесли удар по месту размещения украинских войск, ликвидировав 11 боевиков. Также, уточнил источник, в этом районе уничтожили гаубицу Мста-Б вместе с расчетом из пяти военных ВСУ и боекомплектом. Накануне Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении российские подразделения уничтожили до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230813/drony-1889775555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсон, сша, вооруженные силы украины, безопасность