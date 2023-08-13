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В подтопленном Уссурийске эвакуировали почти 800 человек - РИА Новости, 13.08.2023
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05:51 13.08.2023 (обновлено: 06:33 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889766749.html
В подтопленном Уссурийске эвакуировали почти 800 человек
В подтопленном Уссурийске эвакуировали почти 800 человек - РИА Новости, 13.08.2023
В подтопленном Уссурийске эвакуировали почти 800 человек
Эвакуация с вечера пятницы затронула 768 жителей подтопленного из-за обширных паводков Уссурийска в Приморье, рассказали РИА Новости в администрации... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T05:51
2023-08-13T06:33
происшествия
уссурийск
уссурийский городской округ
приморский край
примгидромет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Эвакуация с вечера пятницы затронула 768 жителей подтопленного из-за обширных паводков Уссурийска в Приморье, рассказали РИА Новости в администрации Уссурийского городского округа. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В пятницу в Уссурийске выпало около месячной нормы осадков, днем наблюдались обширные паводки. Были отрезаны от транспортного сообщения села в городском округе, ряд улиц в Уссурийске подтопило. В ночь с пятницы на субботу в подтопленном городе эвакуировали около 200 человек. Утром в субботу в Уссурийске прорвало дамбу, рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить. "Всего у нас эвакуировано 768 человек... Это вот за период с момента, когда у нас эвакуация началась (с вечера пятницы - ред.)", - рассказали в администрации городского округа. В ночь с субботы на воскресенье эвакуировали 328 местных жителей, из которых 68 - это дети, отметили в отделе пресс-службы. По состоянию на утро воскресенья в пунктах временного размещения находились 83 человека из 328, еще 245 были у родственников.В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. В Уссурийске к утру воскресенья без дорожного сообщения оставался ряд сельских территорий городского округа, проезд внутри города местами был затруднен, сообщили местные власти в своем телеграм-канале. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более двух тысяч человек, рассказали в МЧС России. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края.
https://ria.ru/20230813/damba-1889766564.html
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уссурийск
уссурийский городской округ
приморский край
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происшествия, уссурийск, уссурийский городской округ, приморский край, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, Уссурийский городской округ, Приморский край, Примгидромет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подтопленном Уссурийске эвакуировали почти 800 человек

Администрация: в затопленном Уссурийске эвакуировали 768 человек за два дня

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНаводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Эвакуация с вечера пятницы затронула 768 жителей подтопленного из-за обширных паводков Уссурийска в Приморье, рассказали РИА Новости в администрации Уссурийского городского округа.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В пятницу в Уссурийске выпало около месячной нормы осадков, днем наблюдались обширные паводки. Были отрезаны от транспортного сообщения села в городском округе, ряд улиц в Уссурийске подтопило. В ночь с пятницы на субботу в подтопленном городе эвакуировали около 200 человек. Утром в субботу в Уссурийске прорвало дамбу, рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Дамбу в Уссурийске будут восстанавливать после схода воды
05:48
"Всего у нас эвакуировано 768 человек... Это вот за период с момента, когда у нас эвакуация началась (с вечера пятницы - ред.)", - рассказали в администрации городского округа.
В ночь с субботы на воскресенье эвакуировали 328 местных жителей, из которых 68 - это дети, отметили в отделе пресс-службы. По состоянию на утро воскресенья в пунктах временного размещения находились 83 человека из 328, еще 245 были у родственников.
В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. В Уссурийске к утру воскресенья без дорожного сообщения оставался ряд сельских территорий городского округа, проезд внутри города местами был затруднен, сообщили местные власти в своем телеграм-канале. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более двух тысяч человек, рассказали в МЧС России. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края.
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В реке в Спасске-Дальнем вода поднялась более чем на два метра
05:09
 
ПроисшествияУссурийскУссурийский городской округПриморский крайПримгидрометМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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