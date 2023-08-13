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Из лагеря "Мечта" в Приморье эвакуировали свыше 170 детей - РИА Новости, 13.08.2023
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05:15 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889765904.html
Из лагеря "Мечта" в Приморье эвакуировали свыше 170 детей
Из лагеря "Мечта" в Приморье эвакуировали свыше 170 детей - РИА Новости, 13.08.2023
Из лагеря "Мечта" в Приморье эвакуировали свыше 170 детей
Более 170 детей эвакуировали из лагеря "Мечта" в селе Подгорное Кировского округа в Приморье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T05:15
2023-08-13T05:15
происшествия
подгорное
уссурийск
приморский край
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Более 170 детей эвакуировали из лагеря "Мечта" в селе Подгорное Кировского округа в Приморье, сообщает правительство региона. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. "Сегодня утром приморские спасатели эвакуировали детей из лагеря "Мечта" в селе Подгорное Кировского округа. Всего эвакуировано 172 ребенка и 30 взрослых", - говорится в сообщении. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщали, что в регионе подтоплено семь многоквартирных домов, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889765690.html
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происшествия, подгорное, уссурийск, приморский край, примгидромет
Происшествия, Подгорное, Уссурийск, Приморский край, Примгидромет
Из лагеря "Мечта" в Приморье эвакуировали свыше 170 детей

Из лагеря "Мечта" в Приморье эвакуировали свыше 170 детей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Более 170 детей эвакуировали из лагеря "Мечта" в селе Подгорное Кировского округа в Приморье, сообщает правительство региона.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка.
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"Сегодня утром приморские спасатели эвакуировали детей из лагеря "Мечта" в селе Подгорное Кировского округа. Всего эвакуировано 172 ребенка и 30 взрослых", - говорится в сообщении.
В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщали, что в регионе подтоплено семь многоквартирных домов, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
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