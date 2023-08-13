Рейтинг@Mail.ru
В Москве временно отменили рейсы речного электротранспорта - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/elektrotransport-1889853964.html
В Москве временно отменили рейсы речного электротранспорта
В Москве временно отменили рейсы речного электротранспорта - РИА Новости, 13.08.2023
В Москве временно отменили рейсы речного электротранспорта
Последние рейсы речного электротранспорта отменены в воскресенье в Москве из-за профилактических работ, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T22:17
2023-08-13T22:17
москва
владимир путин
россия
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879818443_0:304:3099:2047_1920x0_80_0_0_314f2ec114c136b21a1310cc15362749.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Последние рейсы речного электротранспорта отменены в воскресенье в Москве из-за профилактических работ, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Отменены последние рейсы речного электротранспорта в связи с профилактическими работами на электросетях", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин во вторник, 20 июня, дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, посетив в компании мэра Москвы Сергея Собянина Северный речной вокзал. Запуск вызвал ажиотаж, в первый день запуска возле Киевского причала выстроилась очередь.
https://realty.ria.ru/20230714/ipem-1884256896.html
https://ria.ru/20230702/flot-1881467664.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879818443_370:0:3099:2047_1920x0_80_0_0_48e64cdc19a5f5be67c43fcbc8008061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир путин, россия, сергей собянин
Москва, Владимир Путин, Россия, Сергей Собянин
В Москве временно отменили рейсы речного электротранспорта

В Москве отменили рейсы речного электротранспорта из-за профилактических работ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОчередь из желающих прокатиться на электрических речных судах в Москве
Очередь из желающих прокатиться на электрических речных судах в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Очередь из желающих прокатиться на электрических речных судах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Последние рейсы речного электротранспорта отменены в воскресенье в Москве из-за профилактических работ, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
«
"Отменены последние рейсы речного электротранспорта в связи с профилактическими работами на электросетях", - говорится в сообщении.
Станция быстрого заряда для электромобилей - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Эксперт прокомментировал инвестиции в зарядки для электротранспорта
14 июля, 17:17
Президент России Владимир Путин во вторник, 20 июня, дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, посетив в компании мэра Москвы Сергея Собянина Северный речной вокзал.
Запуск вызвал ажиотаж, в первый день запуска возле Киевского причала выстроилась очередь.
Теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
День работников морского и речного флота
2 июля, 01:32
 
МоскваВладимир ПутинРоссияСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала