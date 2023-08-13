https://ria.ru/20230813/elektrotransport-1889853964.html

В Москве временно отменили рейсы речного электротранспорта

В Москве временно отменили рейсы речного электротранспорта - РИА Новости, 13.08.2023

В Москве временно отменили рейсы речного электротранспорта

Последние рейсы речного электротранспорта отменены в воскресенье в Москве из-за профилактических работ, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T22:17

2023-08-13T22:17

2023-08-13T22:17

москва

владимир путин

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Последние рейсы речного электротранспорта отменены в воскресенье в Москве из-за профилактических работ, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Отменены последние рейсы речного электротранспорта в связи с профилактическими работами на электросетях", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин во вторник, 20 июня, дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, посетив в компании мэра Москвы Сергея Собянина Северный речной вокзал. Запуск вызвал ажиотаж, в первый день запуска возле Киевского причала выстроилась очередь.

https://realty.ria.ru/20230714/ipem-1884256896.html

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москва, владимир путин, россия, сергей собянин