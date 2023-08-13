https://ria.ru/20230813/eksport-1889599140.html
Рублевый расчет: Россия приняла рациональное решение
Рублевый расчет: Россия приняла рациональное решение - РИА Новости, 13.08.2023
Рублевый расчет: Россия приняла рациональное решение
Президент подписал указ о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции. Это защитит российский... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T08:00
2023-08-13T08:00
2023-08-13T08:06
экономика
россия
африка
азия
евросоюз
евразийский экономический союз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_39812a47a3a9a711669c2458c5349308.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Президент подписал указ о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции. Это защитит российский продовольственный экспорт от санкций. В результате вырастет спрос на рубли и укрепится торговля с дружественными странами. Специальный порядокС 1 ноября при сделках можно пользоваться специальными рублевыми и валютными счетами типа "З". Их открывают уполномоченные банки на основании заявок зарубежных покупателей. Перечень сельхозпродукции правительство утвердит в течение 30 дней.Механизм следующий. Зарубежные покупатели перечисляют средства на счет в иностранной валюте. Потом эту валюту продают уполномоченному банку — самостоятельно либо дают поручение реализовать ее на организованных торгах, то есть на бирже. Банк переводит получившуюся сумму в рублях на специальный счет типа "З" и отправляет ее резиденту — участнику внешнеэкономической деятельности."Это дает ряд преимуществ. Во-первых, позволяет избежать санкций и снижает зависимость от валют недружественных государств. Во-вторых, иностранный покупатель, который откроет спецсчет, получит прямой доступ к российским экспортерам сельхозпродукции без бюрократических проволочек", — поясняет Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".Защита от санкцийПримерно так же Москва торгует газом с ЕС. Потребители не обязаны расплачиваться исключительно рублями. Однако открываются дополнительные возможности, указывает Евгений Шатов, аналитик CapitalLab.Специальный валютный счет "З" нельзя заблокировать или арестовать. Это защитит экспортеров сельхозпродукции, в частности зерна, и иностранных покупателей из дружественных стран от санкций, подчеркивает Георгий Свирин. Рублевая выручка, в отличие от валютной, "не зависнет" в иностранных банках.Рост товарооборотаИнтерес к расчетам в национальных валютах проявляют страны Персидского залива и Африки. С ЕАЭС, Китаем это уже налажено.Поставки сельхозпродукции резко выросли в Африку — за первое полугодие Россия направила туда почти десять миллионов тонн зерна. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.Новая схема повысит товарооборот между Россией и дружественными странами.По данным Минэкономразвития, в 2022-м доля "недружественных" экономик в экспорте снизилась с 58 до 35%, а нейтральных и "дружественных" — поднялась с 42 до 65%. В итоге продовольственный экспорт, несмотря на санкции, прибавил 25%.Объем рублевых расчетовВ мае на рублевые расчеты за экспорт в Европу приходилось уже 49,8%, в Азию — 36,3%.По данным ЦБ, с дружественными странами этот показатель достиг 66% (в феврале 2022-го было 13%). Доллар и евро в Азии впервые уступил рублю и "дружественным" валютам.Это поможет экономике. Рубль должен укрепиться."Но нужно еще и постоянное увеличение производства, а также развитие бизнеса, чтобы поступления в бюджет меньше зависели от экспортных цен и не было необходимости ослаблять национальную валюту для покрытия расходов государства", — подчеркивает Юрий Ляндау, заведующий базовой кафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук.Специалисты считают, что похожий механизм расчетов применят и к другим стратегическим экспортным товарам. В частности, к черным и цветным металлам, изделиям из них, продукции химической промышленности, лесу.
https://ria.ru/20230808/kontrakty-1888895055.html
https://ria.ru/20230810/garantii-1889208704.html
https://ria.ru/20230715/rubli-1884340778.html
россия
африка
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_844253a5bf0592837ad736b4e4052276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, африка, азия, евросоюз, евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экспорт, сельхозпродукция, расчеты в рублях
Экономика, Россия, Африка, Азия, Евросоюз, Евразийский экономический союз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экспорт, сельхозпродукция, расчеты в рублях
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская.
Президент подписал указ
о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции. Это защитит российский продовольственный экспорт от санкций. В результате вырастет спрос на рубли и укрепится торговля с дружественными странами.
С 1 ноября при сделках можно пользоваться специальными рублевыми и валютными счетами типа "З". Их открывают уполномоченные банки на основании заявок зарубежных покупателей. Перечень сельхозпродукции правительство утвердит в течение 30 дней.
Механизм следующий. Зарубежные покупатели перечисляют средства на счет в иностранной валюте. Потом эту валюту продают уполномоченному банку — самостоятельно либо дают поручение реализовать ее на организованных торгах, то есть на бирже. Банк переводит получившуюся сумму в рублях на специальный счет типа "З" и отправляет ее резиденту — участнику внешнеэкономической деятельности.
«
"Это дает ряд преимуществ. Во-первых, позволяет избежать санкций и снижает зависимость от валют недружественных государств. Во-вторых, иностранный покупатель, который откроет спецсчет, получит прямой доступ к российским экспортерам сельхозпродукции без бюрократических проволочек", — поясняет Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".
Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции
Примерно так же Москва торгует газом с ЕС. Потребители не обязаны расплачиваться исключительно рублями. Однако открываются дополнительные возможности, указывает Евгений Шатов, аналитик CapitalLab.
Специальный валютный счет "З" нельзя заблокировать или арестовать.
Это защитит экспортеров сельхозпродукции, в частности зерна, и иностранных покупателей из дружественных стран от санкций, подчеркивает Георгий Свирин. Рублевая выручка, в отличие от валютной, "не зависнет" в иностранных банках.
Источник: Турция получила устные гарантии по экспорту российской продукции
Интерес к расчетам в национальных валютах проявляют страны Персидского залива и Африки. С ЕАЭС, Китаем это уже налажено.
Поставки сельхозпродукции резко выросли в Африку — за первое полугодие Россия направила туда почти десять миллионов тонн зерна. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
Новая схема повысит товарооборот между Россией и дружественными странами.
По данным Минэкономразвития, в 2022-м доля "недружественных" экономик в экспорте снизилась с 58 до 35%, а нейтральных и "дружественных" — поднялась с 42 до 65%. В итоге продовольственный экспорт, несмотря на санкции, прибавил 25%.
Итало-российская торговая палата думает о расчетах в рублях
В мае на рублевые расчеты за экспорт в Европу приходилось уже 49,8%, в Азию — 36,3%.
По данным ЦБ, с дружественными странами этот показатель достиг 66% (в феврале 2022-го было 13%). Доллар и евро в Азии впервые уступил рублю и "дружественным" валютам.
Это поможет экономике. Рубль должен укрепиться.
«
"Но нужно еще и постоянное увеличение производства, а также развитие бизнеса, чтобы поступления в бюджет меньше зависели от экспортных цен и не было необходимости ослаблять национальную валюту для покрытия расходов государства", — подчеркивает Юрий Ляндау, заведующий базовой кафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук.
Специалисты считают, что похожий механизм расчетов применят и к другим стратегическим экспортным товарам. В частности, к черным и цветным металлам, изделиям из них, продукции химической промышленности, лесу.