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"Джекпот". Во Франции рассказали о новой победе России над G7
"Джекпот". Во Франции рассказали о новой победе России над G7 - РИА Новости, 13.08.2023
"Джекпот". Во Франции рассказали о новой победе России над G7
Нефть марки Urals в прошлом месяце торговалась выше потолка, установленного странами G7, написал лидер французской партии "Народный республиканский союз"... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T06:41
2023-08-13T06:41
2023-08-13T06:41
экономика
цены на нефть
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g7
нато
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Нефть марки Urals в прошлом месяце торговалась выше потолка, установленного странами G7, написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино в соцсети X."У России новый нефтяной джекпот. По данным Международного энергетического агентства, в течение июля нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель, что выше потолка в 60 долларов, установленного G7", — высказался политик.Согласно отчетам Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась в размере 64,37 доллара за баррель — на 16,4 процента больше, чем в июне (55,28 доллара за баррель).В заключение Асселино подчеркнул, что доходы России от продажи нефти побили рекорд за 8 месяцев. Эксперт связал это с падением добычи энергоносителя в Саудовской Аравии.
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экономика, цены на нефть, франция, россия, саудовская аравия, министерство финансов рф (минфин россии), g7, нато, urals
Экономика, Цены на нефть, Франция, Россия, Саудовская Аравия, Министерство финансов РФ (Минфин России), G7, НАТО, Urals
"Джекпот". Во Франции рассказали о новой победе России над G7
Асселино: Россия выиграла нефтяной джекпот несмотря на потолок цен от G7