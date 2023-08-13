https://ria.ru/20230813/dzhekpot-1889768530.html

"Джекпот". Во Франции рассказали о новой победе России над G7

"Джекпот". Во Франции рассказали о новой победе России над G7 - РИА Новости, 13.08.2023

"Джекпот". Во Франции рассказали о новой победе России над G7

Нефть марки Urals в прошлом месяце торговалась выше потолка, установленного странами G7, написал лидер французской партии "Народный республиканский союз"... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T06:41

2023-08-13T06:41

2023-08-13T06:41

экономика

цены на нефть

франция

россия

саудовская аравия

министерство финансов рф (минфин россии)

g7

нато

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Нефть марки Urals в прошлом месяце торговалась выше потолка, установленного странами G7, написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино в соцсети X."У России новый нефтяной джекпот. По данным Международного энергетического агентства, в течение июля нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель, что выше потолка в 60 долларов, установленного G7", — высказался политик.Согласно отчетам Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась в размере 64,37 доллара за баррель — на 16,4 процента больше, чем в июне (55,28 доллара за баррель).В заключение Асселино подчеркнул, что доходы России от продажи нефти побили рекорд за 8 месяцев. Эксперт связал это с падением добычи энергоносителя в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889685528.html

франция

россия

саудовская аравия

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экономика, цены на нефть, франция, россия, саудовская аравия, министерство финансов рф (минфин россии), g7, нато, urals