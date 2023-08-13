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На севере Азербайджана перевернулся автобус, пострадали 19 человек - РИА Новости, 13.08.2023
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14:53 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/dtp-1889804839.html
На севере Азербайджана перевернулся автобус, пострадали 19 человек
На севере Азербайджана перевернулся автобус, пострадали 19 человек - РИА Новости, 13.08.2023
На севере Азербайджана перевернулся автобус, пострадали 19 человек
В Губинском районе (на севере Азербайджана, вблизи границы с РФ – ред.) произошло серьезное ДТП с участием автобуса марки Temsa, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:53
2023-08-13T14:53
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БАКУ, 13 авг – РИА Новости. В Губинском районе (на севере Азербайджана, вблизи границы с РФ – ред.) произошло серьезное ДТП с участием автобуса марки Temsa, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Азербайджана. "Несколько часов ранее перевернулся пассажирский автобус марки Temsa, следовавший из Гусара в Губу. На территории села Дигях Губинского района автобус, которым управлял водитель Равиль Махмудов, сошел с дороги и перевернулся. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции, пострадавшие госпитализированы. По предварительной информации, в автобусе находились 22 человека. В следственном отделе Губинского районного отдела полиции проводится расследование в связи с ДТП", - говорится в сообщении МВД. В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что в связи с аварией в Губинскую центральную районную больницу поступили 19 человек, четверо из них дети.
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азербайджан, в мире, россия
Азербайджан, В мире, Россия
На севере Азербайджана перевернулся автобус, пострадали 19 человек

На севере Азербайджана у границы с Россией перевернулся автобус с 22 пассажирами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 13 авг – РИА Новости. В Губинском районе (на севере Азербайджана, вблизи границы с РФ – ред.) произошло серьезное ДТП с участием автобуса марки Temsa, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Азербайджана.
«
"Несколько часов ранее перевернулся пассажирский автобус марки Temsa, следовавший из Гусара в Губу. На территории села Дигях Губинского района автобус, которым управлял водитель Равиль Махмудов, сошел с дороги и перевернулся. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции, пострадавшие госпитализированы. По предварительной информации, в автобусе находились 22 человека. В следственном отделе Губинского районного отдела полиции проводится расследование в связи с ДТП", - говорится в сообщении МВД.
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что в связи с аварией в Губинскую центральную районную больницу поступили 19 человек, четверо из них дети.
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