На севере Азербайджана перевернулся автобус, пострадали 19 человек
На севере Азербайджана у границы с Россией перевернулся автобус с 22 пассажирами
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАКУ, 13 авг – РИА Новости. В Губинском районе (на севере Азербайджана, вблизи границы с РФ – ред.) произошло серьезное ДТП с участием автобуса марки Temsa, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Азербайджана.
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"Несколько часов ранее перевернулся пассажирский автобус марки Temsa, следовавший из Гусара в Губу. На территории села Дигях Губинского района автобус, которым управлял водитель Равиль Махмудов, сошел с дороги и перевернулся. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции, пострадавшие госпитализированы. По предварительной информации, в автобусе находились 22 человека. В следственном отделе Губинского районного отдела полиции проводится расследование в связи с ДТП", - говорится в сообщении МВД.
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что в связи с аварией в Губинскую центральную районную больницу поступили 19 человек, четверо из них дети.