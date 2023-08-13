https://ria.ru/20230813/dtp-1889804839.html

На севере Азербайджана перевернулся автобус, пострадали 19 человек

На севере Азербайджана перевернулся автобус, пострадали 19 человек - РИА Новости, 13.08.2023

На севере Азербайджана перевернулся автобус, пострадали 19 человек

В Губинском районе (на севере Азербайджана, вблизи границы с РФ – ред.) произошло серьезное ДТП с участием автобуса марки Temsa, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:53

2023-08-13T14:53

2023-08-13T14:53

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БАКУ, 13 авг – РИА Новости. В Губинском районе (на севере Азербайджана, вблизи границы с РФ – ред.) произошло серьезное ДТП с участием автобуса марки Temsa, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Азербайджана. "Несколько часов ранее перевернулся пассажирский автобус марки Temsa, следовавший из Гусара в Губу. На территории села Дигях Губинского района автобус, которым управлял водитель Равиль Махмудов, сошел с дороги и перевернулся. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции, пострадавшие госпитализированы. По предварительной информации, в автобусе находились 22 человека. В следственном отделе Губинского районного отдела полиции проводится расследование в связи с ДТП", - говорится в сообщении МВД. В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что в связи с аварией в Губинскую центральную районную больницу поступили 19 человек, четверо из них дети.

https://ria.ru/20220613/dtp-1794969158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азербайджан, в мире, россия