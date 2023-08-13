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В ДТП в Москве погибли два человека - РИА Новости, 13.08.2023
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01:11 13.08.2023 (обновлено: 03:27 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/dtp-1889760771.html
В ДТП в Москве погибли два человека
В ДТП в Москве погибли два человека - РИА Новости, 13.08.2023
В ДТП в Москве погибли два человека
Водитель и пассажир погибли в машине, врезавшейся в столб на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T01:11
2023-08-13T03:27
происшествия
авто
кутузовский проспект
москва
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Водитель и пассажир погибли в машине, врезавшейся в столб на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.Ранее московский дептранс информировал, что автомобиль въехал в столб и загорелся на Кутузовском проспекте в районе дома №27."По предварительным данным, сегодня в 00.26 на Кутузовском проспекте водитель автомашины не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. Водитель и пассажир от полученных травм скончались", — сказал собеседник агентства. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, добавил он.На сайте МВД Медиа уточняется, что это автомобиль марки BMW. Согласно видеозаписи в Telegram-канале департамента транспорта, перед столкновением машина на высокой скорости с заносом пересекла несколько полос проспекта, врезалась в столб левым боком и тут же вспыхнула.
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происшествия, авто, кутузовский проспект, москва, россия
Происшествия, Авто, Кутузовский проспект, Москва, Россия
В ДТП в Москве погибли два человека

На Кутузовском проспекте в Москве авто влетело в столб и загорелось

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Водитель и пассажир погибли в машине, врезавшейся в столб на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Ранее московский дептранс информировал, что автомобиль въехал в столб и загорелся на Кутузовском проспекте в районе дома №27.
"По предварительным данным, сегодня в 00.26 на Кутузовском проспекте водитель автомашины не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. Водитель и пассажир от полученных травм скончались", — сказал собеседник агентства.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, добавил он.
На сайте МВД Медиа уточняется, что это автомобиль марки BMW. Согласно видеозаписи в Telegram-канале департамента транспорта, перед столкновением машина на высокой скорости с заносом пересекла несколько полос проспекта, врезалась в столб левым боком и тут же вспыхнула.
 
ПроисшествияАвтоКутузовский проспектМоскваРоссия
 
 
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