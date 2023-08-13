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В ДТП в Москве погибли два человека

В ДТП в Москве погибли два человека - РИА Новости, 13.08.2023

В ДТП в Москве погибли два человека

Водитель и пассажир погибли в машине, врезавшейся в столб на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T01:11

2023-08-13T01:11

2023-08-13T03:27

происшествия

авто

кутузовский проспект

москва

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Водитель и пассажир погибли в машине, врезавшейся в столб на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.Ранее московский дептранс информировал, что автомобиль въехал в столб и загорелся на Кутузовском проспекте в районе дома №27."По предварительным данным, сегодня в 00.26 на Кутузовском проспекте водитель автомашины не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. Водитель и пассажир от полученных травм скончались", — сказал собеседник агентства. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, добавил он.На сайте МВД Медиа уточняется, что это автомобиль марки BMW. Согласно видеозаписи в Telegram-канале департамента транспорта, перед столкновением машина на высокой скорости с заносом пересекла несколько полос проспекта, врезалась в столб левым боком и тут же вспыхнула.

кутузовский проспект

москва

россия

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происшествия, авто, кутузовский проспект, москва, россия