СМИ: в США массово не производятся дешевые дроны, которые необходимы ВСУ
WSJ: в США массово не производятся дешевые дроны, которые необходимы Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В США массово не производятся дешевые дроны, которые необходимы Украине, заявил Остин Грей, бывший офицер разведки американских ВМС, который сейчас работает на заводе по производству беспилотников.
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"Американские компании массово не производят дешевые одноразовые беспилотники, которые нужны украинским войскам", - говорится в заметке Грея в газете Wall Street Journal.
Согласно этой публикации, стартовая цена продвинутых американских дронов составляет около 16 тысяч долларов.
Как отмечает Грей, ряд компаний США перестали тестировать беспилотники на Украине, поскольку условия на поле боя слишком тяжелы для их нормальной работы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".