https://ria.ru/20230813/drony-1889769129.html

Тульский разработчик готов вдвое увеличить производство дронов "Овод"

Тульский разработчик готов вдвое увеличить производство дронов "Овод" - РИА Новости, 13.08.2023

Тульский разработчик готов вдвое увеличить производство дронов "Овод"

Тульский комплекс по производству беспилотных летательных аппаратов способен нарастить выпуск FPV-дронов-камикадзе системы "Овод" с пяти до десяти тысяч в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T07:03

2023-08-13T07:03

2023-08-13T07:12

технологии

тула

андрей иванов

безопасность

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ТУЛА, 13 авг — РИА Новости. Тульский комплекс по производству беспилотных летательных аппаратов способен нарастить выпуск FPV-дронов-камикадзе системы "Овод" с пяти до десяти тысяч в месяц, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Андрей Иванов."На нашей площадке в городе Тула развернуто производство беспилотников семейства "Овод". На данный момент производится в пределах пяти тысяч устройств в месяц. Но нет никакой сложности увеличить или расширить производство до десяти и больше тысяч единиц в месяц", — сказал собеседник агентства.По его словам, производство беспилотников мультиротороного типа для тульского комплекса — задача не сложная."Законы управления этими устройствами созданы более 20 лет (назад). Сама концепция придумана русским инженером Георгием Александровичем Ботезат более 100 лет назад. Нам остается сделать это устройство максимально качественным", — отметил Иванов. "Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость "Овода" первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — около 65 тысяч. Российские военные активно применяют "Оводы" в СВО на Авдеевском и Запорожском направлениях.

https://ria.ru/20230806/bespilotniki-1888421644.html

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технологии, тула, андрей иванов, безопасность