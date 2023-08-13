https://ria.ru/20230813/donetsk-1889823366.html

При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель

При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 13.08.2023

При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:23

2023-08-13T17:23

2023-08-13T22:54

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889845345_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5691229b2723f870f7db1dfb2fa1bc66.jpg

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района в посёлке Северный по ул. Уткина, по предварительной информации, есть погибший. Также повреждены частные дома. Данные уточняются", - написал Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка.

https://ria.ru/20230813/gretsiya-1889816969.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Куйбышевский район Донецка, где из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель Кадры из Куйбышевского района Донецка, где из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще один пострадал. Снаряд прилетел в частный дом. 2023-08-13T17:23 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия