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При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 13.08.2023 (обновлено: 22:54 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/donetsk-1889823366.html
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 13.08.2023
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:23
2023-08-13T22:54
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района в посёлке Северный по ул. Уткина, по предварительной информации, есть погибший. Также повреждены частные дома. Данные уточняются", - написал Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка.
https://ria.ru/20230813/gretsiya-1889816969.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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Куйбышевский район Донецка, где из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель
Кадры из Куйбышевского района Донецка, где из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще один пострадал. Снаряд прилетел в частный дом.
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель

При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района в посёлке Северный по ул. Уткина, по предварительной информации, есть погибший. Также повреждены частные дома. Данные уточняются", - написал Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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