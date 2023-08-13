https://ria.ru/20230813/donetsk-1889823366.html
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 13.08.2023
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:23
2023-08-13T17:23
2023-08-13T22:54
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района в посёлке Северный по ул. Уткина, по предварительной информации, есть погибший. Также повреждены частные дома. Данные уточняются", - написал Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка.
https://ria.ru/20230813/gretsiya-1889816969.html
донецк
куйбышевский район
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Куйбышевский район Донецка, где из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель
Кадры из Куйбышевского района Донецка, где из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще один пострадал. Снаряд прилетел в частный дом.
2023-08-13T17:23
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РИА Новости
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При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель
При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель