https://ria.ru/20230813/donetsk-1889797129.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 13.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска за 15 минут выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:24

2023-08-13T13:24

2023-08-13T13:24

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773936433_0:284:2835:1879_1920x0_80_0_0_7dd7a1070564f906da9f495cbcd42f10.jpg

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12:50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Кроме того, в представительстве сообщили, что украинские войска дополнительно выпустили девять обычных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке, а также четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889786740.html

донецк

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия