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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 13.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска за 15 минут выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:24
2023-08-13T13:24
2023-08-13T13:24
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12:50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Кроме того, в представительстве сообщили, что украинские войска дополнительно выпустили девять обычных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке, а также четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889786740.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку