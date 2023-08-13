https://ria.ru/20230813/demonstratsiya-1889832760.html

В Нигере разогнали митинг в поддержку свергнутого президента, пишут СМИ

В Нигере разогнали митинг в поддержку свергнутого президента, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023

В Нигере разогнали митинг в поддержку свергнутого президента, пишут СМИ

Полиция Нигера разогнала демонстрацию в поддержку свергнутого президента Мохамеда Базума, сообщает местное издание Aïr Info. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T18:40

2023-08-13T18:40

2023-08-13T18:40

в мире

нигер

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция Нигера разогнала демонстрацию в поддержку свергнутого президента Мохамеда Базума, сообщает местное издание Aïr Info. "Этим утром... манифестация в поддержку свергнутого президента... была разогнана национальной полицией", - говорится в сообщении издания в соцсетях. Отмечается, что один из организаторов демонстрации был задержан. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023