https://ria.ru/20230813/demonstratsiya-1889832760.html
В Нигере разогнали митинг в поддержку свергнутого президента, пишут СМИ
В Нигере разогнали митинг в поддержку свергнутого президента, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
В Нигере разогнали митинг в поддержку свергнутого президента, пишут СМИ
Полиция Нигера разогнала демонстрацию в поддержку свергнутого президента Мохамеда Базума, сообщает местное издание Aïr Info. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:40
2023-08-13T18:40
2023-08-13T18:40
в мире
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция Нигера разогнала демонстрацию в поддержку свергнутого президента Мохамеда Базума, сообщает местное издание Aïr Info. "Этим утром... манифестация в поддержку свергнутого президента... была разогнана национальной полицией", - говорится в сообщении издания в соцсетях. Отмечается, что один из организаторов демонстрации был задержан. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
В Нигере разогнали митинг в поддержку свергнутого президента, пишут СМИ
Aïr Info: полиция Нигера разогнала митинг в поддержку свергнутого президента