https://ria.ru/20230813/delfiny-1889807062.html

В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов

В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов - РИА Новости, 13.08.2023

В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов

Дельфины, судя по кадрам очевидцев, близко подплывают к берегу Анапы и совсем не боятся туристов, однако в мэрии города напомнили, что отдыхающим, несмотря на... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:04

2023-08-13T15:04

2023-08-13T19:15

новости - туризм

анапа

черное море

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КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Дельфины, судя по кадрам очевидцев, близко подплывают к берегу Анапы и совсем не боятся туристов, однако в мэрии города напомнили, что отдыхающим, несмотря на дружелюбие животных, не стоит к ним приближаться, это небезопасно.В ряде местных СМИ появились кадры, как дельфин приплыл на мелководье и "позирует" перед людьми. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии Анапы, дельфины очень часто подплывают близко к берегу в моменты охоты на мелкую рыбу в прибрежных водах, а там всегда много отдыхающих, и, вероятно, млекопитающие уже привыкли к людям — понимают, что они не представляют опасности. "Ученые отмечают, что афалины, а именно этот вид дельфинов обитает в Черном море, отличаются необычайным любопытством и дружелюбием. И такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку. Тем не менее туристам стоит быть осторожными, не приближаться слишком близко", — рассказали в пресс-службе.Опасность связана с тем, что дельфины достаточно крупные и могут в момент игры или охоты на рыбу случайно задеть человека, отмечают в мэрии.

https://ria.ru/20230808/napadenie-1888826553.html

https://ria.ru/20230727/akula-1886545404.html

анапа

черное море

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новости - туризм, анапа, черное море