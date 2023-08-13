https://ria.ru/20230813/delfiny-1889807062.html
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов - РИА Новости, 13.08.2023
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
Дельфины, судя по кадрам очевидцев, близко подплывают к берегу Анапы и совсем не боятся туристов, однако в мэрии города напомнили, что отдыхающим, несмотря на... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:04
2023-08-13T15:04
2023-08-13T19:15
новости - туризм
анапа
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831743090_0:727:2048:1878_1920x0_80_0_0_7d0fa33d1a3e851103d7c9a68c7ae1b1.jpg
КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Дельфины, судя по кадрам очевидцев, близко подплывают к берегу Анапы и совсем не боятся туристов, однако в мэрии города напомнили, что отдыхающим, несмотря на дружелюбие животных, не стоит к ним приближаться, это небезопасно.В ряде местных СМИ появились кадры, как дельфин приплыл на мелководье и "позирует" перед людьми. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии Анапы, дельфины очень часто подплывают близко к берегу в моменты охоты на мелкую рыбу в прибрежных водах, а там всегда много отдыхающих, и, вероятно, млекопитающие уже привыкли к людям — понимают, что они не представляют опасности. "Ученые отмечают, что афалины, а именно этот вид дельфинов обитает в Черном море, отличаются необычайным любопытством и дружелюбием. И такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку. Тем не менее туристам стоит быть осторожными, не приближаться слишком близко", — рассказали в пресс-службе.Опасность связана с тем, что дельфины достаточно крупные и могут в момент игры или охоты на рыбу случайно задеть человека, отмечают в мэрии.
https://ria.ru/20230808/napadenie-1888826553.html
https://ria.ru/20230727/akula-1886545404.html
анапа
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831743090_0:857:2047:2392_1920x0_80_0_0_0941135504c40db26fc3b32ba96d5986.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, анапа, черное море
Новости - Туризм, Анапа, Черное море
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
В Анапе туристов предупредили об осторожности, когда дельфины подплывают близко
КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Дельфины, судя по кадрам очевидцев, близко подплывают к берегу Анапы и совсем не боятся туристов, однако в мэрии города напомнили, что отдыхающим, несмотря на дружелюбие животных, не стоит к ним приближаться, это небезопасно.
В ряде местных СМИ появились кадры, как дельфин приплыл на мелководье и "позирует" перед людьми.
На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии Анапы, дельфины очень часто подплывают близко к берегу в моменты охоты на мелкую рыбу в прибрежных водах, а там всегда много отдыхающих, и, вероятно, млекопитающие уже привыкли к людям — понимают, что они не представляют опасности.
«
"Ученые отмечают, что афалины, а именно этот вид дельфинов обитает в Черном море, отличаются необычайным любопытством и дружелюбием. И такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку. Тем не менее туристам стоит быть осторожными, не приближаться слишком близко", — рассказали в пресс-службе.
Опасность связана с тем, что дельфины достаточно крупные и могут в момент игры или охоты на рыбу случайно задеть человека, отмечают в мэрии.
У побережья Испании и Франции туристы заметили акул