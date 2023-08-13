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Дамбу в Уссурийске будут восстанавливать после схода воды - РИА Новости, 13.08.2023
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05:48 13.08.2023 (обновлено: 05:51 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/damba-1889766564.html
Дамбу в Уссурийске будут восстанавливать после схода воды
Дамбу в Уссурийске будут восстанавливать после схода воды - РИА Новости, 13.08.2023
Дамбу в Уссурийске будут восстанавливать после схода воды
Дамбу, которую прорвала река Раздольная в Уссурийске в Приморье, планируется восстанавливать после полного схода воды, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T05:48
2023-08-13T05:51
происшествия
уссурийск
уссурийский городской округ
приморский край
примгидромет
красный крест
российский красный крест
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Дамбу, которую прорвала река Раздольная в Уссурийске в Приморье, планируется восстанавливать после полного схода воды, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. "Восстановительные работы (на дамбе - ред.) планируется начать после полного схода воды", - сказал собеседник агентства. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили агентству, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889765904.html
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происшествия, уссурийск, уссурийский городской округ, приморский край, примгидромет, красный крест, российский красный крест
Происшествия, Уссурийск, Уссурийский городской округ, Приморский край, Примгидромет, Красный Крест, Российский Красный Крест
Дамбу в Уссурийске будут восстанавливать после схода воды

Администрация Уссурийска: прорванную дамбу восстановят после схода воды

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНаводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Дамбу, которую прорвала река Раздольная в Уссурийске в Приморье, планируется восстанавливать после полного схода воды, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка.
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"Восстановительные работы (на дамбе - ред.) планируется начать после полного схода воды", - сказал собеседник агентства.
Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили агентству, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра.
В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
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