Дамбу в Уссурийске будут восстанавливать после схода воды
Администрация Уссурийска: прорванную дамбу восстановят после схода воды
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНаводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Дамбу, которую прорвала река Раздольная в Уссурийске в Приморье, планируется восстанавливать после полного схода воды, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка.
"Восстановительные работы (на дамбе - ред.) планируется начать после полного схода воды", - сказал собеседник агентства.
Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили агентству, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра.
В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.