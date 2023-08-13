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НАТО ожидала от контрнаступления Украины чудес, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:40 13.08.2023 (обновлено: 12:41 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/chudo-1889782212.html
НАТО ожидала от контрнаступления Украины чудес, пишут СМИ
НАТО ожидала от контрнаступления Украины чудес, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
НАТО ожидала от контрнаступления Украины чудес, пишут СМИ
Один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил британской газете Times, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T10:40
2023-08-13T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил британской газете Times, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу. "НАТО ожидала чудес, а украинцы обещали им (чудеса). Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", - приводит Times слова неназванного офицера. Согласно изданию, неудачи при контрнаступлении привели к обмену обвинениями Киевом и его союзниками. Так, один украинский чиновник упрекнул НАТО в безвольности, поскольку она якобы должным образом не отвечает на действия России. Автор статьи считает, что "самое время... более серьезно размышлять над... долгосрочными планами войны, которые, возможно, наконец создадут условия для рассмотрения возможности некоего мира". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230812/ukraina-1889659446.html
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Влада Копылова
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в мире, сша, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Украина
НАТО ожидала от контрнаступления Украины чудес, пишут СМИ

Times: НАТО при контрнаступлении ВСУ ожидала чудо, которое обещал Киев

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил британской газете Times, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.
"НАТО ожидала чудес, а украинцы обещали им (чудеса). Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", - приводит Times слова неназванного офицера.
Согласно изданию, неудачи при контрнаступлении привели к обмену обвинениями Киевом и его союзниками. Так, один украинский чиновник упрекнул НАТО в безвольности, поскольку она якобы должным образом не отвечает на действия России.
Автор статьи считает, что "самое время... более серьезно размышлять над... долгосрочными планами войны, которые, возможно, наконец создадут условия для рассмотрения возможности некоего мира".
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
12 августа, 04:04
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Погибший украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"После распада Украины". В США испугались дерзкого плана союзника по НАТО
10 августа, 21:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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