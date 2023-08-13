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Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ
Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ
Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказался отправить кота в здание британского парламента из-за угрозы для его жизни, сообщила газета... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:07
2023-08-13T11:07
2023-08-13T14:58
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказался отправить кота в здание британского парламента из-за угрозы для его жизни, сообщила газета Daily Mail. "Место было признано неподходящей средой для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов. Ловушки токсичны как для кошек, так и для грызунов", — приводит издание слова представителя организации. Согласно газете, в парламенте используют ядовитые ловушки из-за слишком большого количества крыс и мышей. Отправить кота в парламент просила палата общин.Именно Battersea Dogs and Cats Home поселила на Даунинг-стрит кота Ларри, который теперь выполняет роль главного мышелова премьер-министра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ
Daily Mail: приют не хочет отправлять кота в британский парламент из-за крыс
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказался отправить кота в здание британского парламента из-за угрозы для его жизни, сообщила газета Daily Mail
.
"Место было признано неподходящей средой для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов. Ловушки токсичны как для кошек, так и для грызунов", — приводит издание слова представителя организации.
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Согласно газете, в парламенте используют ядовитые ловушки из-за слишком большого количества крыс и мышей.
Отправить кота в парламент просила палата общин.
Именно Battersea Dogs and Cats Home поселила на Даунинг-стрит кота Ларри, который теперь выполняет роль главного мышелова премьер-министра.
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