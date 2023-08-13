Рейтинг@Mail.ru
Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 13.08.2023 (обновлено: 14:58 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/britaniya-1889784101.html
Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ
Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ
Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказался отправить кота в здание британского парламента из-за угрозы для его жизни, сообщила газета... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:07
2023-08-13T14:58
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32447/30/324473059_0:618:1358:1382_1920x0_80_0_0_3de4ecfe31f48f06998afe2e6f17a69c.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказался отправить кота в здание британского парламента из-за угрозы для его жизни, сообщила газета Daily Mail. "Место было признано неподходящей средой для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов. Ловушки токсичны как для кошек, так и для грызунов", — приводит издание слова представителя организации. Согласно газете, в парламенте используют ядовитые ловушки из-за слишком большого количества крыс и мышей. Отправить кота в парламент просила палата общин.Именно Battersea Dogs and Cats Home поселила на Даунинг-стрит кота Ларри, который теперь выполняет роль главного мышелова премьер-министра.
https://ria.ru/20230812/knigi-1889694958.html
https://ria.ru/20230811/bakteriya-1889595354.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32447/30/324473059_0:491:1358:1510_1920x0_80_0_0_313748647f58c25ac13793048c39a7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ

Daily Mail: приют не хочет отправлять кота в британский парламент из-за крыс

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец, где проходят заседания британского парламента
Вестминстерский дворец, где проходят заседания британского парламента - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Вестминстерский дворец, где проходят заседания британского парламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказался отправить кота в здание британского парламента из-за угрозы для его жизни, сообщила газета Daily Mail.
"Место было признано неподходящей средой для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов. Ловушки токсичны как для кошек, так и для грызунов", — приводит издание слова представителя организации.
Книги и учебники - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
В Британии из школьной программы убирают недостаточно толерантные книги
12 августа, 13:20
Согласно газете, в парламенте используют ядовитые ловушки из-за слишком большого количества крыс и мышей.
Отправить кота в парламент просила палата общин.
Именно Battersea Dogs and Cats Home поселила на Даунинг-стрит кота Ларри, который теперь выполняет роль главного мышелова премьер-министра.
Ограждения, выставленные полицией - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Власти Британии выселили мигрантов с баржи из-за опасной бактерии
11 августа, 17:11
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала