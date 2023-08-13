https://ria.ru/20230813/britaniya-1889784101.html

Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ

Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023

Приют отказался отправлять кота в британский парламент, пишут СМИ

Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказался отправить кота в здание британского парламента из-за угрозы для его жизни, сообщила газета... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T11:07

2023-08-13T11:07

2023-08-13T14:58

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великобритания

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказался отправить кота в здание британского парламента из-за угрозы для его жизни, сообщила газета Daily Mail. "Место было признано неподходящей средой для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов. Ловушки токсичны как для кошек, так и для грызунов", — приводит издание слова представителя организации. Согласно газете, в парламенте используют ядовитые ловушки из-за слишком большого количества крыс и мышей. Отправить кота в парламент просила палата общин.Именно Battersea Dogs and Cats Home поселила на Даунинг-стрит кота Ларри, который теперь выполняет роль главного мышелова премьер-министра.

https://ria.ru/20230812/knigi-1889694958.html

https://ria.ru/20230811/bakteriya-1889595354.html

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания