https://ria.ru/20230813/bmp-3-1889846108.html
БМП-3 начали получать серийную динамическую защиту
БМП-3 начали получать серийную динамическую защиту - РИА Новости, 13.08.2023
БМП-3 начали получать серийную динамическую защиту
Боевые машины пехоты БМП-3 с этого года начали получать серийную динамическую защиту (ДЗ), сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников"... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T20:47
2023-08-13T20:47
2023-08-13T20:47
безопасность
технологии
бмп-3
калашников (концерн)
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КУБИНКА (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Боевые машины пехоты БМП-3 с этого года начали получать серийную динамическую защиту (ДЗ), сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников. "В этом году они представляют новую динамическую защиту, то есть динамическая защита идет теперь не только на танки, но и на легкую бронетехнику - на БМП-3 идет серийное оснащение. Эти объемы постоянно расширяются, чтобы все БМП-3 выпускаемые оснащались динамической защитой", - сказал он.Как отметили в компании-разработчике динамической защиты - "НИИ стали", новая ДЗ состоит из крупногабаритных контейнеров со спецэлементами внутри и обеспечивает защиту от моноблочных ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и противотанковых управляемых ракет (ПТУР) калибра 500 миллиметров. В ходе презентации компании была показана цифровая модель БМП-3 с бортом, полностью закрытым крупными контейнерами ДЗ.
https://ria.ru/20230813/kalashnikov-1889842452.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, бмп-3, калашников (концерн)
Безопасность, Технологии, БМП-3, Калашников (концерн)
БМП-3 начали получать серийную динамическую защиту
БМП-3 с этого года начали получать серийную динамическую защиту
КУБИНКА (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Боевые машины пехоты БМП-3 с этого года начали получать серийную динамическую защиту (ДЗ), сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
«
"В этом году они представляют новую динамическую защиту, то есть динамическая защита идет теперь не только на танки, но и на легкую бронетехнику - на БМП-3 идет серийное оснащение. Эти объемы постоянно расширяются, чтобы все БМП-3 выпускаемые оснащались динамической защитой", - сказал он.
Как отметили в компании-разработчике динамической защиты - "НИИ стали", новая ДЗ состоит из крупногабаритных контейнеров со спецэлементами внутри и обеспечивает защиту от моноблочных ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и противотанковых управляемых ракет (ПТУР) калибра 500 миллиметров.
В ходе презентации компании была показана цифровая модель БМП-3 с бортом, полностью закрытым крупными контейнерами ДЗ.
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