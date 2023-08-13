https://ria.ru/20230813/bmp-3-1889846108.html

БМП-3 начали получать серийную динамическую защиту

БМП-3 начали получать серийную динамическую защиту - РИА Новости, 13.08.2023

БМП-3 начали получать серийную динамическую защиту

Боевые машины пехоты БМП-3 с этого года начали получать серийную динамическую защиту (ДЗ), сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников"... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T20:47

2023-08-13T20:47

2023-08-13T20:47

безопасность

технологии

бмп-3

калашников (концерн)

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КУБИНКА (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Боевые машины пехоты БМП-3 с этого года начали получать серийную динамическую защиту (ДЗ), сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников. "В этом году они представляют новую динамическую защиту, то есть динамическая защита идет теперь не только на танки, но и на легкую бронетехнику - на БМП-3 идет серийное оснащение. Эти объемы постоянно расширяются, чтобы все БМП-3 выпускаемые оснащались динамической защитой", - сказал он.Как отметили в компании-разработчике динамической защиты - "НИИ стали", новая ДЗ состоит из крупногабаритных контейнеров со спецэлементами внутри и обеспечивает защиту от моноблочных ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и противотанковых управляемых ракет (ПТУР) калибра 500 миллиметров. В ходе презентации компании была показана цифровая модель БМП-3 с бортом, полностью закрытым крупными контейнерами ДЗ.

https://ria.ru/20230813/kalashnikov-1889842452.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, бмп-3, калашников (концерн)