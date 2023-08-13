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Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 13.08.2023 (обновлено: 00:26 14.08.2023)
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889856211.html
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.08.2023
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-13T22:49
2023-08-14T00:26
специальная военная операция на украине
россия
киев
белгородская область
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. &quot;Тринадцатого августа около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — отметили в ведомстве.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.Ранее сегодня ВСУ трижды пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Инциденты произошли в 4:00, 11:00 и 13:30 мск. Все три дрона удалось сбить, подчеркнули в Минобороны. Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230813/vzryv-1889855717.html
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россия
киев
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россия, киев, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Белгородская область
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: ВС России сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Тринадцатого августа около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

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Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее сегодня ВСУ трижды пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Инциденты произошли в 4:00, 11:00 и 13:30 мск. Все три дрона удалось сбить, подчеркнули в Минобороны.
Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБелгородская область
 
 
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