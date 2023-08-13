https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889856211.html

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.08.2023

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-13T22:49

2023-08-13T22:49

2023-08-14T00:26

специальная военная операция на украине

россия

киев

белгородская область

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. "Тринадцатого августа около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.Ранее сегодня ВСУ трижды пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Инциденты произошли в 4:00, 11:00 и 13:30 мск. Все три дрона удалось сбить, подчеркнули в Минобороны. Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230813/vzryv-1889855717.html

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889787624.html

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россия, киев, белгородская область