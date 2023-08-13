https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889847520.html

Спецоперация, 13 августа: российские ПВО сбили два беспилотника ВСУ

Спецоперация, 13 августа: российские ПВО сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023

Спецоперация, 13 августа: российские ПВО сбили два беспилотника ВСУ

О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников и надеждах Запада на новое украинское "контрнаступление" — в материале... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T21:20

2023-08-13T21:20

2023-08-13T23:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

алексей кулемзин (донецк)

роман старовойт

олаф шольц

минобороны франции

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников и надеждах Запада на новое украинское "контрнаступление" — в материале РИА Новости. Атаки и обстрелы КиеваРоссийские системы ПВО за минувшие сутки предотвратили попытки атак украинских дронов в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 13:30 по московскому времени, пострадавших и разрушений нет. До этого удалось предотвратить еще две атаки ВСУ при помощи БПЛА — в 4:00 и 11:00 мск.В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что три мирных жителя села Волфино Глушковского района пострадали при обстреле со стороны Украины. По его словам, всего было десять прилетов, один из снарядов попал в жилой дом. Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Из-за обстрела оказались обесточены две тысячи абонентов.Ход операцииЭкипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау. Отмечается, что на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан транспортного судна не отреагировал. В Минобороны уточнили, что после завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окан" корабль продолжил движение в порт Измаил.К врачам клинической больницы имени Мечникова в Днепропетровске с начала боевых действий на Украине в прошлом году поступило около 21 тысячи солдат ВСУ с ранениями от мин. При этом каждый день поступает от 50 до 100 тяжелораненых военнослужащих, сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко. В миреКанцлер Германии Олаф Шольц считает, что для прекращения конфликта на Украине необходимы дипломатические усилия. В интервью телеканалу ZDF он заявил о важности переговоров, прошедших в Саудовской Аравии. По словам Шольца, нужно признать, что они были "только началом" в решении украинского кризиса. На Западе надеялись, что украинское контрнаступление в случае успеха поможет принудить Россию к переговорам к этой зиме, однако теперь такой исход маловероятен, пишет газета The Wall Street Journal. В статье также отмечается, что западные политики начинают думать о подготовке Киева к возможному наступлению следующей весной.Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж обучил шесть тысяч специалистов и тем самым выполнил план по подготовке украинских солдат на 2023 год. Компания "Греческие оборонные системы" (Hellenic Defense Systems, EAS) ищет партнеров среди международных производителей боеприпасов с целью участия в европейской программе производства снарядов калибра 155 миллиметров для поддержки Украины и пополнения национальных запасов стран ЕС, пишет газета "Катимерини".

https://ria.ru/20230813/vsu-1889812735.html

https://ria.ru/20230813/peregovory-1889822217.html

https://ria.ru/20230813/vsu-1889845829.html

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