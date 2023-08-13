https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889837359.html

В Белгороде из-за атаки беспилотника поврежден фасад жилого дома

В Белгороде из-за атаки беспилотника поврежден фасад жилого дома - РИА Новости, 13.08.2023

В Белгороде из-за атаки беспилотника поврежден фасад жилого дома

Фасад жилого дома в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T19:22

2023-08-13T19:22

2023-08-13T21:53

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Фасад жилого дома в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1, после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с седьмого по 13-й этаж", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, причиной инцидента стала атака беспилотника. По словам губернатора, при взрыве никто не пострадал. Тем не менее в некоторых квартирах выбиты окна и повреждены кондиционеры. Кроме того, из-за взрыва посекло фасад здания. Также повреждения получили около 15 автомобилей. Гладков пообещал помочь с восстановлением имущества. По его словам, поквартирный обход продолжается, на месте работают оперативные и аварийные службы.В свою очередь, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что восстановительные работы начнутся с понедельника. При необходимости жителей дома временно разместят в гостинице, отметил он.Ранее сегодня ВСУ трижды пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Инциденты произошли в 4:00, 11:00 и 13:30 мск. Все три дрона удалось сбить.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230813/obstrel-1889817397.html

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889802863.html

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Наталья Макарова

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