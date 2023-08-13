https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889837359.html
В Белгороде из-за атаки беспилотника поврежден фасад жилого дома
В Белгороде из-за атаки беспилотника поврежден фасад жилого дома - РИА Новости, 13.08.2023
В Белгороде из-за атаки беспилотника поврежден фасад жилого дома
Фасад жилого дома в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T19:22
2023-08-13T19:22
2023-08-13T21:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Фасад жилого дома в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1, после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с седьмого по 13-й этаж", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, причиной инцидента стала атака беспилотника. По словам губернатора, при взрыве никто не пострадал. Тем не менее в некоторых квартирах выбиты окна и повреждены кондиционеры. Кроме того, из-за взрыва посекло фасад здания. Также повреждения получили около 15 автомобилей. Гладков пообещал помочь с восстановлением имущества. По его словам, поквартирный обход продолжается, на месте работают оперативные и аварийные службы.В свою очередь, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что восстановительные работы начнутся с понедельника. При необходимости жителей дома временно разместят в гостинице, отметил он.Ранее сегодня ВСУ трижды пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Инциденты произошли в 4:00, 11:00 и 13:30 мск. Все три дрона удалось сбить.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230813/obstrel-1889817397.html
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889802863.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгородский район
В Белгороде из-за атаки беспилотника поврежден фасад жилого дома
Гладков сообщил о повреждении фасада многоэтажки беспилотником в Белгороде
БЕЛГОРОД, 13 авг — РИА Новости.
Фасад жилого дома в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника, сообщил
глава региона Вячеслав Гладков.
«
"ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1, после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с седьмого по 13-й этаж", — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, причиной инцидента стала атака беспилотника. По словам губернатора, при взрыве никто не пострадал. Тем не менее в некоторых квартирах выбиты окна и повреждены кондиционеры. Кроме того, из-за взрыва посекло фасад здания. Также повреждения получили около 15 автомобилей.
Гладков пообещал помочь с восстановлением имущества. По его словам, поквартирный обход продолжается, на месте работают оперативные и аварийные службы.
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В свою очередь, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил
, что восстановительные работы начнутся с понедельника. При необходимости жителей дома временно разместят в гостинице, отметил он.
Ранее сегодня ВСУ трижды пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Инциденты произошли в 4:00, 11:00 и 13:30 мск. Все три дрона удалось сбить.
Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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