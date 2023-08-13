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В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 13.08.2023 (обновлено: 14:35 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889802863.html
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 13.08.2023
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
Система противовоздушной обороны второй раз за день сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:30
2023-08-13T14:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны второй раз за день сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале."В Белгородском районе сработала наша система ПВО, в районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Он уточнил, что информация о последствиях на земле не поступала.Ранее в воскресенье губернатор информировал о работе ПВО в этом же районе, был сбит БПЛА самолетного типа.
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889790169.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Гладков: в районе белгородского села Соломино сбили беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны второй раз за день сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО, в районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что информация о последствиях на земле не поступала.
Ранее в воскресенье губернатор информировал о работе ПВО в этом же районе, был сбит БПЛА самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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