https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889802863.html

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 13.08.2023

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Система противовоздушной обороны второй раз за день сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:30

2023-08-13T14:30

2023-08-13T14:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны второй раз за день сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале."В Белгородском районе сработала наша система ПВО, в районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Он уточнил, что информация о последствиях на земле не поступала.Ранее в воскресенье губернатор информировал о работе ПВО в этом же районе, был сбит БПЛА самолетного типа.

https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889790169.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков