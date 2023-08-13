https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889801115.html

Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника в Белгородской области

Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 13.08.2023

Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника в Белгородской области

Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:10

2023-08-13T14:10

2023-08-13T14:29

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Тринадцатого августа около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, пострадавших и разрушений нет.Ранее сегодня ВСУ дважды пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Инциденты произошли в 4:00 и в 11:00 мск. Оба дрона удалось сбить.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889787624.html

белгородская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия