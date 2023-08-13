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Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 13.08.2023 (обновлено: 14:29 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889801115.html
Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника в Белгородской области
Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 13.08.2023
Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника в Белгородской области
Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:10
2023-08-13T14:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Тринадцатого августа около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, пострадавших и разрушений нет.Ранее сегодня ВСУ дважды пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Инциденты произошли в 4:00 и в 11:00 мск. Оба дрона удалось сбить.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889787624.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника в Белгородской области

Минобороны сообщило о ликвидации БПЛА в Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«
"Тринадцатого августа около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняется, пострадавших и разрушений нет.
Ранее сегодня ВСУ дважды пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Инциденты произошли в 4:00 и в 11:00 мск. Оба дрона удалось сбить.
Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Российская ПВО обнаружила и уничтожила украинский БПЛА в Курской области
Вчера, 12:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссия
 
 
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