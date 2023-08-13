https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889792936.html

Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА

Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА - РИА Новости, 13.08.2023

Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА

Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не поступала, сообщил... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:38

2023-08-13T12:38

2023-08-13T12:50

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

безопасность

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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщало ранее Минобороны России. Уточняется, что попытка теракта была пресечена в воскресенье около 11.00 мск."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Он уточнил, что информация о последствиях на земле не поступала.Согласно информации, предоставленной главой региона, в течение последних двух дней территория Белгородской области подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Накануне город Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы и Шебекинский округ были атакованы беспилотниками. В результате атаки в Белгородском районе одно домовладение было повреждено обломками сбитого беспилотника, в остальных случаях атаки не привели к негативным последствиям.

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889786907.html

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889766377.html

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белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгородский район, безопасность