https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889792936.html
Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА
Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА - РИА Новости, 13.08.2023
Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА
Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не поступала, сообщил... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:38
2023-08-13T12:38
2023-08-13T12:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786867317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d7e6c2e63c6ed142804af98126836ab.jpg
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщало ранее Минобороны России. Уточняется, что попытка теракта была пресечена в воскресенье около 11.00 мск."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Он уточнил, что информация о последствиях на земле не поступала.Согласно информации, предоставленной главой региона, в течение последних двух дней территория Белгородской области подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Накануне город Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы и Шебекинский округ были атакованы беспилотниками. В результате атаки в Белгородском районе одно домовладение было повреждено обломками сбитого беспилотника, в остальных случаях атаки не привели к негативным последствиям.
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889786907.html
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889766377.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786867317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bb5266bd253af8a37e1a9dbe2ea7ffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Безопасность
Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА
Гладков: в Белгородском районе сбит беспилотник самолетного типа
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщало ранее Минобороны России. Уточняется, что попытка теракта была пресечена в воскресенье около 11.00 мск.
ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что информация о последствиях на земле не поступала.
Согласно информации, предоставленной главой региона, в течение последних двух дней территория Белгородской области подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Накануне город Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы и Шебекинский округ были атакованы беспилотниками. В результате атаки в Белгородском районе одно домовладение было повреждено обломками сбитого беспилотника, в остальных случаях атаки не привели к негативным последствиям.
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ