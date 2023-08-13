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Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 13.08.2023 (обновлено: 12:50 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889792936.html
Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА
Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА - РИА Новости, 13.08.2023
Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА
Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не поступала, сообщил... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:38
2023-08-13T12:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщало ранее Минобороны России. Уточняется, что попытка теракта была пресечена в воскресенье около 11.00 мск."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Он уточнил, что информация о последствиях на земле не поступала.Согласно информации, предоставленной главой региона, в течение последних двух дней территория Белгородской области подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Накануне город Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы и Шебекинский округ были атакованы беспилотниками. В результате атаки в Белгородском районе одно домовладение было повреждено обломками сбитого беспилотника, в остальных случаях атаки не привели к негативным последствиям.
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889786907.html
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белгородская область, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Безопасность
Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом в регионе БПЛА

Гладков: в Белгородском районе сбит беспилотник самолетного типа

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбит БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщало ранее Минобороны России. Уточняется, что попытка теракта была пресечена в воскресенье около 11.00 мск.
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"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что информация о последствиях на земле не поступала.
Согласно информации, предоставленной главой региона, в течение последних двух дней территория Белгородской области подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Накануне город Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы и Шебекинский округ были атакованы беспилотниками. В результате атаки в Белгородском районе одно домовладение было повреждено обломками сбитого беспилотника, в остальных случаях атаки не привели к негативным последствиям.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районБезопасность
 
 
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