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ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 13.08.2023 (обновлено: 14:11 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889786907.html
ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 13.08.2023
ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:44
2023-08-13T14:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны.&quot;Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений при инциденте нет.Беспилотник сбили около 11:00 мск. Также около 11:30 мск ПВО уничтожила аналогичный дрон над Курской областью.Сегодня утром киевский режим уже пытался атаковать Белгородскую область беспилотником. Российские военные уничтожили БПЛА около 4:00 мск.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230812/ataki-1889680042.html
белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Происшествия
ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями

Минобороны: ВС России пресекли попытку атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны.
«

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений при инциденте нет.
Беспилотник сбили около 11:00 мск. Также около 11:30 мск ПВО уничтожила аналогичный дрон над Курской областью.
Сегодня утром киевский режим уже пытался атаковать Белгородскую область беспилотником. Российские военные уничтожили БПЛА около 4:00 мск.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьПроисшествия
 
 
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