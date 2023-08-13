https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889786907.html
ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 13.08.2023
ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:44
2023-08-13T11:44
2023-08-13T14:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений при инциденте нет.Беспилотник сбили около 11:00 мск. Также около 11:30 мск ПВО уничтожила аналогичный дрон над Курской областью.Сегодня утром киевский режим уже пытался атаковать Белгородскую область беспилотником. Российские военные уничтожили БПЛА около 4:00 мск.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230812/ataki-1889680042.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Происшествия
ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
Минобороны: ВС России пресекли попытку атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области