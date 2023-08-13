https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889786907.html

ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями

ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 13.08.2023

ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T11:44

2023-08-13T11:44

2023-08-13T14:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений при инциденте нет.Беспилотник сбили около 11:00 мск. Также около 11:30 мск ПВО уничтожила аналогичный дрон над Курской областью.Сегодня утром киевский режим уже пытался атаковать Белгородскую область беспилотником. Российские военные уничтожили БПЛА около 4:00 мск.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230812/ataki-1889680042.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, происшествия