https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889766377.html

В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023

В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T05:44

2023-08-13T05:44

2023-08-13T08:10

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

безопасность

беспилотники

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Сегодня около четырех часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в министерстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889765400.html

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россия, белгородская область, безопасность, беспилотники