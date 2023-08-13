https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html

"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО

"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО - РИА Новости, 13.08.2023

"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО

Концерн "Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:22

2023-08-13T12:22

2023-08-13T14:24

калашников (концерн)

ак-19

нато

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КУБИНКА, 13 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости.Компактный автомат представлен в демоцентре "Калашникова". Согласно информационной табличке, он питается малоимпульсными патронами НАТО 5,56 на 45 миллиметров.Ранее "Калашниковым" была создана "длинная" версия автомата АК-19 под тот же патрон.Кроме того, созданная концерном на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) разработана под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр.

https://ria.ru/20230613/avtomat-1877058548.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калашников (концерн), ак-19, нато