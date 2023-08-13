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"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО - РИА Новости, 13.08.2023
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12:22 13.08.2023 (обновлено: 14:24 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html
"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО - РИА Новости, 13.08.2023
"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
Концерн "Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:22
2023-08-13T14:24
калашников (концерн)
ак-19
нато
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КУБИНКА, 13 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости.Компактный автомат представлен в демоцентре "Калашникова". Согласно информационной табличке, он питается малоимпульсными патронами НАТО 5,56 на 45 миллиметров.Ранее "Калашниковым" была создана "длинная" версия автомата АК-19 под тот же патрон.Кроме того, созданная концерном на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) разработана под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр.
https://ria.ru/20230613/avtomat-1877058548.html
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калашников (концерн), ак-19, нато
Калашников (концерн), АК-19, НАТО
"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО

"Калашников" разработал компактный укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО

Автомат Калашникова АК-19, использующий патрон 5,56 миллиметра НАТО
Автомат Калашникова АК-19, использующий патрон 5,56 миллиметра НАТО
Автомат Калашникова АК-19, использующий патрон 5,56 миллиметра НАТО. Архивное фото
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КУБИНКА, 13 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости.
Компактный автомат представлен в демоцентре "Калашникова". Согласно информационной табличке, он питается малоимпульсными патронами НАТО 5,56 на 45 миллиметров.
Ранее "Калашниковым" была создана "длинная" версия автомата АК-19 под тот же патрон.
Кроме того, созданная концерном на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) разработана под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр.
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