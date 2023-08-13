https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html
"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО - РИА Новости, 13.08.2023
"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
Концерн "Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:22
2023-08-13T12:22
2023-08-13T14:24
калашников (концерн)
ак-19
нато
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КУБИНКА, 13 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости.Компактный автомат представлен в демоцентре "Калашникова". Согласно информационной табличке, он питается малоимпульсными патронами НАТО 5,56 на 45 миллиметров.Ранее "Калашниковым" была создана "длинная" версия автомата АК-19 под тот же патрон.Кроме того, созданная концерном на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) разработана под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр.
https://ria.ru/20230613/avtomat-1877058548.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калашников (концерн), ак-19, нато
Калашников (концерн), АК-19, НАТО
"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
"Калашников" разработал компактный укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО