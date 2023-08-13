https://ria.ru/20230813/aviareys-1889848625.html
Red Wings назвал время вылета задержанного рейса Анталья - Екатеринбург
Red Wings назвал время вылета задержанного рейса Анталья - Екатеринбург - РИА Новости, 13.08.2023
Red Wings назвал время вылета задержанного рейса Анталья - Екатеринбург
Задержанный рейс из Антальи в Екатеринбург планируется отправить в 22.30 мск, сообщил РИА Новости авиаперевозчик Red Wings. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T21:17
2023-08-13T21:17
2023-08-13T21:17
анталья (провинция)
екатеринбург
турция
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Задержанный рейс из Антальи в Екатеринбург планируется отправить в 22.30 мск, сообщил РИА Новости авиаперевозчик Red Wings. "Планируемое время вылета: рейс 3062 AYT 22.30 мск - SVX 04.45 ЕКБ", - сообщили в авиакомпании. Кроме того, также задержанный рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью планируется отправить 14 августа в 5.55 утра. Ранее в воскресенье российская туристка в Турции сообщила РИА Новости о задержке рейса авиакомпании Red Wings из-за поломки самолета. В Red Wings агентству подтвердили задержку рейса и также сообщили о задержке второго рейса - из Екатеринбурга в Анталью. Авиакомпания сообщила, что пассажиры получили питание и размещение в отеле.
https://ria.ru/20230811/deti-1889649717.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), екатеринбург, турция
Анталья (провинция), Екатеринбург, Турция
Red Wings назвал время вылета задержанного рейса Анталья - Екатеринбург
Задержанный рейс Red Wings Анталья - Екатеринбург планируется отправить в 22.30