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На Кутузовском проспекте в Москве врезалась в столб и загорелась машина

На Кутузовском проспекте в Москве врезалась в столб и загорелась машина - РИА Новости, 13.08.2023

На Кутузовском проспекте в Москве врезалась в столб и загорелась машина

Автомобиль въехал в столб на Кутузовском проспекте на западе Москвы и загорелся, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T01:06

2023-08-13T01:06

2023-08-13T01:06

происшествия

кутузовский проспект

москва

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Автомобиль въехал в столб на Кутузовском проспекте на западе Москвы и загорелся, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Кутузовском проспекте в районе дома №27 автомобиль наехал на мачту городского освещения и впоследствии загорелся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230812/dtp-1889739213.html

кутузовский проспект

москва

россия

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происшествия, кутузовский проспект, москва, россия