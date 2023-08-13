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На Кутузовском проспекте в Москве врезалась в столб и загорелась машина
На Кутузовском проспекте в Москве врезалась в столб и загорелась машина - РИА Новости, 13.08.2023
На Кутузовском проспекте в Москве врезалась в столб и загорелась машина
Автомобиль въехал в столб на Кутузовском проспекте на западе Москвы и загорелся, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T01:06
2023-08-13T01:06
2023-08-13T01:06
происшествия
кутузовский проспект
москва
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Автомобиль въехал в столб на Кутузовском проспекте на западе Москвы и загорелся, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Кутузовском проспекте в районе дома №27 автомобиль наехал на мачту городского освещения и впоследствии загорелся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.
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происшествия, кутузовский проспект, москва, россия
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва, Россия
На Кутузовском проспекте в Москве врезалась в столб и загорелась машина
Дептранс: на Кутузовском проспекте Москвы врезалась в столб и загорелась машина