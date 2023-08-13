https://ria.ru/20230813/ataki-1889796004.html
ВС России отразили шесть атак противника на Купянском направлении
ВС России отразили шесть атак противника на Купянском направлении - РИА Новости, 13.08.2023
ВС России отразили шесть атак противника на Купянском направлении
Группировка войск ВС РФ "Запад" отразила шесть безрезультатных атак и контратак ВСУ на купянском направлении, за сутки ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:15
2023-08-13T13:15
2023-08-13T13:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" отразила шесть безрезультатных атак и контратак ВСУ на купянском направлении, за сутки ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и семь единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС производства США AN/TPQ-36, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов армейской авиации и огня артиллерии, успешно "отразили шесть безрезультатных атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ".Атаки отражены в районах Новоселовского в ЛНР, а также Иньковки и урочища Маньковка Харьковской области."Потери противника на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
ВС России отразили шесть атак противника на Купянском направлении
Минобороны: российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" отразила шесть безрезультатных атак и контратак ВСУ на купянском направлении, за сутки ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и семь единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС производства США AN/TPQ-36, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данным ведомства, на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов армейской авиации и огня артиллерии, успешно "отразили шесть безрезультатных атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ".
Атаки отражены в районах Новоселовского в ЛНР
, а также Иньковки и урочища Маньковка Харьковской области
.
"Потери противника на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.
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