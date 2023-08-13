https://ria.ru/20230813/ataki-1889796004.html

ВС России отразили шесть атак противника на Купянском направлении

ВС России отразили шесть атак противника на Купянском направлении - РИА Новости, 13.08.2023

ВС России отразили шесть атак противника на Купянском направлении

Группировка войск ВС РФ "Запад" отразила шесть безрезультатных атак и контратак ВСУ на купянском направлении, за сутки ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:15

2023-08-13T13:15

2023-08-13T13:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" отразила шесть безрезультатных атак и контратак ВСУ на купянском направлении, за сутки ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и семь единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС производства США AN/TPQ-36, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов армейской авиации и огня артиллерии, успешно "отразили шесть безрезультатных атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ".Атаки отражены в районах Новоселовского в ЛНР, а также Иньковки и урочища Маньковка Харьковской области."Потери противника на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика