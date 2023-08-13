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В Запорожской области российские военные пресекли атаку ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023
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15:24 13.08.2023 (обновлено: 15:56 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/ataka-1889809700.html
В Запорожской области российские военные пресекли атаку ВСУ
В Запорожской области российские военные пресекли атаку ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023
В Запорожской области российские военные пресекли атаку ВСУ
Российские военные пресекли попытку атаки и прорыва штурмовых групп ВСУ у Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:24
2023-08-13T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку атаки и прорыва штурмовых групп ВСУ у Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в телеграм-канале. &quot;Противник потерпел сокрушительное поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции. Потери противника составили 20 единиц техники, а потеря живой силы составила до 60 процентов личного состава&quot;, — написал он.Как уточнил Балицкий, в ночь на воскресенье ВСУ выдвинули в направлении Работино две штурмовые группы, усиленные танками: шесть боевых машин и 40 человек живой силы с подкреплением. Противника обнаружили системой радиоперехвата. Он подчеркнул, что очередная попытка ВСУ провести атаку привела лишь к колоссальным потерям в рядах украинских военных. Балицкий также добавил, что в разгроме штурмовых групп приняли участие реактивная артиллерия и штурмовая авиация.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. ВСУ бросили в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились, российские военные остановили и отбросили противника на исходные позиции.Минобороны России 4 августа сообщило, что Киев только с начала контрнаступления, за июнь-июль, потерял более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ria.ru/20230813/ataki-1889796004.html
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в мире, технологии, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области российские военные пресекли атаку ВСУ

У Работино в Запорожской области российские военные пресекли атаку ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку атаки и прорыва штурмовых групп ВСУ у Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в телеграм-канале.
«

"Противник потерпел сокрушительное поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции. Потери противника составили 20 единиц техники, а потеря живой силы составила до 60 процентов личного состава", — написал он.

Как уточнил Балицкий, в ночь на воскресенье ВСУ выдвинули в направлении Работино две штурмовые группы, усиленные танками: шесть боевых машин и 40 человек живой силы с подкреплением. Противника обнаружили системой радиоперехвата.
Он подчеркнул, что очередная попытка ВСУ провести атаку привела лишь к колоссальным потерям в рядах украинских военных.
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Балицкий также добавил, что в разгроме штурмовых групп приняли участие реактивная артиллерия и штурмовая авиация.
Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. ВСУ бросили в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились, российские военные остановили и отбросили противника на исходные позиции.
Минобороны России 4 августа сообщило, что Киев только с начала контрнаступления, за июнь-июль, потерял более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы РФ
 
 
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