Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку по региону - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:07 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/artyukhov-1889821674.html
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку по региону
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку по региону - РИА Новости, 13.08.2023
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку по региону
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился в пятый "Честный маршрут" по региону, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:07
2023-08-13T17:07
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ноябрьск
салехард
надым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378707_0:69:2798:1643_1920x0_80_0_0_713337a909dce823310b093866135700.jpg
САЛЕХАРД, 13 авг — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился в пятый "Честный маршрут" по региону, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Честный маршрут стартовал сегодня, 13 августа, в Салехарде и завершится 25 августа в Ноябрьске. Дмитрий Артюхов проедет за рулем Lada XRAY около полутора тысяч километров, посетит 14 населенных пунктов. В юбилейной поездке глава ЯНАО подведет пятилетние итоги проекта. Мнение ямальцев традиционно станет решающим индикатором при оценке эффективности работы местных властей", — говорится в сообщении. В Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко и Ноябрьске пройдут открытые встречи с населением, на которых любой может задать вопрос главе региона. Встречи будут транслироваться в аккаунте губернатора в соцсети "ВКонтакте". Запланировано общение с жителями поселков и отдаленных микрорайонов. Отдельное внимание в этой поездке Артюхов уделит общению с военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, и их близкими, уточняют власти. Маршрут главы региона строится с учетом обращений ямальцев. За шесть дней северяне оставили уже более 200 вопросов и идей для посещения. Первая продолжительная поездка Артюхова по восточной части Ямала состоялась в 2019 году. В каждом населенном пункте губернатор инспектирует ход дорожных работ на трассах и внутри муниципалитетов, строительство жилья, соцобъектов, благоустройство общественных территорий. В больших городах Артюхов берет в попутчики активных местных жителей, которые показывают ему "болевые" точки. В этом году принято решение брать в попутчики представителей инициативной молодежи. Подобный формат работы доказал свою эффективность: идеи ямальцев воплощаются в жизнь. За четыре года по итогам поездок муниципалитеты получили 373 поручения от главы региона. Более 200 из них полностью выполнены. Остальные — более долгосрочные — находятся в стадии реализации, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230805/karta-1888346613.html
https://ria.ru/20230801/nagrada-1887623447.html
ноябрьск
салехард
надым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a2413ffb02a4b40b376b03c3a30a9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ноябрьск, салехард, надым
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ноябрьск, Салехард, Надым

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку по региону

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 13 авг — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился в пятый "Честный маршрут" по региону, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Честный маршрут стартовал сегодня, 13 августа, в Салехарде и завершится 25 августа в Ноябрьске. Дмитрий Артюхов проедет за рулем Lada XRAY около полутора тысяч километров, посетит 14 населенных пунктов. В юбилейной поездке глава ЯНАО подведет пятилетние итоги проекта. Мнение ямальцев традиционно станет решающим индикатором при оценке эффективности работы местных властей", — говорится в сообщении.
В Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко и Ноябрьске пройдут открытые встречи с населением, на которых любой может задать вопрос главе региона. Встречи будут транслироваться в аккаунте губернатора в соцсети "ВКонтакте". Запланировано общение с жителями поселков и отдаленных микрорайонов. Отдельное внимание в этой поездке Артюхов уделит общению с военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, и их близкими, уточняют власти.
Маршрут главы региона строится с учетом обращений ямальцев. За шесть дней северяне оставили уже более 200 вопросов и идей для посещения.
Вид на Салехард - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Единая карта жителя Ямала дополнится новым сервисом для родителей
5 августа, 14:07
Первая продолжительная поездка Артюхова по восточной части Ямала состоялась в 2019 году. В каждом населенном пункте губернатор инспектирует ход дорожных работ на трассах и внутри муниципалитетов, строительство жилья, соцобъектов, благоустройство общественных территорий. В больших городах Артюхов берет в попутчики активных местных жителей, которые показывают ему "болевые" точки. В этом году принято решение брать в попутчики представителей инициативной молодежи.
Подобный формат работы доказал свою эффективность: идеи ямальцев воплощаются в жизнь. За четыре года по итогам поездок муниципалитеты получили 373 поручения от главы региона. Более 200 из них полностью выполнены. Остальные — более долгосрочные — находятся в стадии реализации, отмечает пресс-служба.
Семья Багдасарян из Надыма - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Три ямальские семьи удостоены государственных наград
1 августа, 15:32
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)НоябрьскСалехардНадым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала