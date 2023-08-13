https://ria.ru/20230813/artyukhov-1889821674.html

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку по региону

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку по региону - РИА Новости, 13.08.2023

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку по региону

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился в пятый "Честный маршрут" по региону, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:07

2023-08-13T17:07

2023-08-13T17:07

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ноябрьск

салехард

надым

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САЛЕХАРД, 13 авг — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился в пятый "Честный маршрут" по региону, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Честный маршрут стартовал сегодня, 13 августа, в Салехарде и завершится 25 августа в Ноябрьске. Дмитрий Артюхов проедет за рулем Lada XRAY около полутора тысяч километров, посетит 14 населенных пунктов. В юбилейной поездке глава ЯНАО подведет пятилетние итоги проекта. Мнение ямальцев традиционно станет решающим индикатором при оценке эффективности работы местных властей", — говорится в сообщении. В Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко и Ноябрьске пройдут открытые встречи с населением, на которых любой может задать вопрос главе региона. Встречи будут транслироваться в аккаунте губернатора в соцсети "ВКонтакте". Запланировано общение с жителями поселков и отдаленных микрорайонов. Отдельное внимание в этой поездке Артюхов уделит общению с военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, и их близкими, уточняют власти. Маршрут главы региона строится с учетом обращений ямальцев. За шесть дней северяне оставили уже более 200 вопросов и идей для посещения. Первая продолжительная поездка Артюхова по восточной части Ямала состоялась в 2019 году. В каждом населенном пункте губернатор инспектирует ход дорожных работ на трассах и внутри муниципалитетов, строительство жилья, соцобъектов, благоустройство общественных территорий. В больших городах Артюхов берет в попутчики активных местных жителей, которые показывают ему "болевые" точки. В этом году принято решение брать в попутчики представителей инициативной молодежи. Подобный формат работы доказал свою эффективность: идеи ямальцев воплощаются в жизнь. За четыре года по итогам поездок муниципалитеты получили 373 поручения от главы региона. Более 200 из них полностью выполнены. Остальные — более долгосрочные — находятся в стадии реализации, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230805/karta-1888346613.html

https://ria.ru/20230801/nagrada-1887623447.html

ноябрьск

салехард

надым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ноябрьск, салехард, надым