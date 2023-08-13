Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку по региону
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 13 авг — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился в пятый "Честный маршрут" по региону, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Честный маршрут стартовал сегодня, 13 августа, в Салехарде и завершится 25 августа в Ноябрьске. Дмитрий Артюхов проедет за рулем Lada XRAY около полутора тысяч километров, посетит 14 населенных пунктов. В юбилейной поездке глава ЯНАО подведет пятилетние итоги проекта. Мнение ямальцев традиционно станет решающим индикатором при оценке эффективности работы местных властей", — говорится в сообщении.
В Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко и Ноябрьске пройдут открытые встречи с населением, на которых любой может задать вопрос главе региона. Встречи будут транслироваться в аккаунте губернатора в соцсети "ВКонтакте". Запланировано общение с жителями поселков и отдаленных микрорайонов. Отдельное внимание в этой поездке Артюхов уделит общению с военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, и их близкими, уточняют власти.
Маршрут главы региона строится с учетом обращений ямальцев. За шесть дней северяне оставили уже более 200 вопросов и идей для посещения.
Первая продолжительная поездка Артюхова по восточной части Ямала состоялась в 2019 году. В каждом населенном пункте губернатор инспектирует ход дорожных работ на трассах и внутри муниципалитетов, строительство жилья, соцобъектов, благоустройство общественных территорий. В больших городах Артюхов берет в попутчики активных местных жителей, которые показывают ему "болевые" точки. В этом году принято решение брать в попутчики представителей инициативной молодежи.
Подобный формат работы доказал свою эффективность: идеи ямальцев воплощаются в жизнь. За четыре года по итогам поездок муниципалитеты получили 373 поручения от главы региона. Более 200 из них полностью выполнены. Остальные — более долгосрочные — находятся в стадии реализации, отмечает пресс-служба.