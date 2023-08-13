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Умер актер Владимир Ширапов - РИА Новости, 13.08.2023
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Культура
 
17:03 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/akter-1889820970.html
Умер актер Владимир Ширапов
Умер актер Владимир Ширапов - РИА Новости, 13.08.2023
Умер актер Владимир Ширапов
Российский актер и режиссер Владимир Ширапов умер в возрасте 53 лет, сообщил в Telegram-канале депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:03
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культура
общество
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский актер и режиссер Владимир Ширапов умер в возрасте 53 лет, сообщил в Telegram-канале депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов.Причины смерти артиста не уточняются.Ширапов родился 1 апреля 1970 года в Улан-Удэ. Получил известность благодаря роли Виктора в социальной драме "Булаг". Также сыграл в комедии "Маньячелло" и снял картину "Дыхание Земли".
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общество, россия
Культура, Общество, Россия
Умер актер Владимир Ширапов

Актер Владимир Ширапов умер на 54-м году жизни

© Фото : Владимир ШираповАктер и режиссер, продюсер и журналист Владимир Ширапов
Актер и режиссер, продюсер и журналист Владимир Ширапов - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : Владимир Ширапов
Актер и режиссер, продюсер и журналист Владимир Ширапов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский актер и режиссер Владимир Ширапов умер в возрасте 53 лет, сообщил в Telegram-канале депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов.
Причины смерти артиста не уточняются.
Ширапов родился 1 апреля 1970 года в Улан-Удэ. Получил известность благодаря роли Виктора в социальной драме "Булаг". Также сыграл в комедии "Маньячелло" и снял картину "Дыхание Земли".
 
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