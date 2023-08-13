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Умер актер Владимир Ширапов

Умер актер Владимир Ширапов - РИА Новости, 13.08.2023

Умер актер Владимир Ширапов

Российский актер и режиссер Владимир Ширапов умер в возрасте 53 лет, сообщил в Telegram-канале депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:03

2023-08-13T17:03

2023-08-13T17:03

культура

общество

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский актер и режиссер Владимир Ширапов умер в возрасте 53 лет, сообщил в Telegram-канале депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов.Причины смерти артиста не уточняются.Ширапов родился 1 апреля 1970 года в Улан-Удэ. Получил известность благодаря роли Виктора в социальной драме "Булаг". Также сыграл в комедии "Маньячелло" и снял картину "Дыхание Земли".

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общество, россия