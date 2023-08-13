https://ria.ru/20230813/afera-1889783286.html

В Приморье арестовали сына экс-депутата

В Приморье арестовали сына экс-депутата - РИА Новости, 13.08.2023

В Приморье арестовали сына экс-депутата

Сын бывшего депутата законодательного собрания Приморского края Иннокентий Лазарев арестован по делу об афере с покупкой государственной земли, которая на 23,5... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T11:01

2023-08-13T11:01

2023-08-13T11:01

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Сын бывшего депутата законодательного собрания Приморского края Иннокентий Лазарев арестован по делу об афере с покупкой государственной земли, которая на 23,5 миллиона рублей дешевле кадастровой стоимости, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах региона. Ранее в СУСК по Приморью заявили о возбуждении на жителя Владивостока уголовного дела о мошенничестве при приобретении государственной земли. По версии следствия, фигурант, действовавший с другими лицами, обманул чиновников профильных органов во Владивостоке и обеспечил приобретение своей близкой родственнице права собственности на участок площадью 1,7 гектара. При этом, как считают следователи, за находившийся у государства участок фигурант заплатил всего два миллиона рублей при кадастровой стоимости земли свыше 25,5 миллионов рублей. В воскресенье ведомство заявило о заключении этого фигуранта дела под стражу на два месяца. "Это Иннокентий Лазарев, сын бывшего депутата заксобрания края Геннадия Лазарева", - рассказал источник РИА Новости в силовых структурах края. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации. Геннадий Лазарев был не только депутатом Законодательного собрания Приморья, но и ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, переименованного во Владивостокский государственный университет (ВВГУ) в 2022 году. По информации с сайта ВВГУ, Геннадий Лазарев неоднократно избирался в Законодательное собрание края с 1995 года. Он в вузе занимает должность президента, а Лазарев Иннокентий Геннадьевич - должность советника ректора.

https://ria.ru/20220822/khamstvo-1811207390.html

https://ria.ru/20230728/arest-1886768789.html

владивосток

приморский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, приморский край, происшествия