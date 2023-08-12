https://ria.ru/20230812/zemletryasenie-1889726177.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 12.08.2023

У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T17:12

2023-08-12T17:12

2023-08-12T17:12

в мире

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770049414_1:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_57782242260af3bc806864b834b45c9a.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 13.20 по времени UTC (16.20 мск), эпицентр располагался в 89 километрах к северо-востоку от населенного пункта Посо с населением более 47 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 49,2 километра, отмечается в сообщении службы. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230809/sakhalin-1888965944.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия