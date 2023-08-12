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У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 12.08.2023
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17:12 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/zemletryasenie-1889726177.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 12.08.2023
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T17:12
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в мире
индонезия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 13.20 по времени UTC (16.20 мск), эпицентр располагался в 89 километрах к северо-востоку от населенного пункта Посо с населением более 47 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 49,2 километра, отмечается в сообщении службы. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, индонезия
В мире, Индонезия
У берегов Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1

CC BY 3.0 / rheins / Индонезия
Индонезия - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
CC BY 3.0 / rheins /
Индонезия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 13.20 по времени UTC (16.20 мск), эпицентр располагался в 89 километрах к северо-востоку от населенного пункта Посо с населением более 47 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 49,2 километра, отмечается в сообщении службы.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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