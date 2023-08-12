https://ria.ru/20230812/zemletryasenie-1889699441.html

На юге Турции произошло землетрясение

На юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 12.08.2023

На юге Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в турецкой провинции Адана на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:43

2023-08-12T13:43

2023-08-12T13:43

в мире

турция

адана (провинция)

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АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в турецкой провинции Адана на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети X ("икс", ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли в 12:42 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html

турция

адана (провинция)

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в мире, турция, адана (провинция)