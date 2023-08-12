https://ria.ru/20230812/zemletryasenie-1889699441.html
На юге Турции произошло землетрясение
На юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 12.08.2023
На юге Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в турецкой провинции Адана на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:43
2023-08-12T13:43
2023-08-12T13:43
в мире
турция
адана (провинция)
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АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в турецкой провинции Адана на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети X ("икс", ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли в 12:42 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html
турция
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в мире, турция, адана (провинция)
В мире, Турция, Адана (провинция)
На юге Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 3,7