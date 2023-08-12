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Главком ВСУ рассказал начальнику штаба обороны Британии о ходе наступления - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/zaluzhnyy-1889738849.html
Главком ВСУ рассказал начальнику штаба обороны Британии о ходе наступления
Главком ВСУ рассказал начальнику штаба обороны Британии о ходе наступления - РИА Новости, 12.08.2023
Главком ВСУ рассказал начальнику штаба обороны Британии о ходе наступления
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил в телеграм-канале, что во время визита начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T19:08
2023-08-12T19:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
тони радакин
великобритания
валерий залужный
в мире
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил в телеграм-канале, что во время визита начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина в Киев доложил о ситуации на фронте, ходе контрнаступления. "Визит в Киев начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами. Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили насущные потребности украинского войска", - говорится в сообщении.Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889636093.html
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889629178.html
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вооруженные силы украины, тони радакин, великобритания, валерий залужный, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Тони Радакин, Великобритания, Валерий Залужный, В мире
Главком ВСУ рассказал начальнику штаба обороны Британии о ходе наступления

Залужный рассказал начальнику штаба обороны Британии Радакину о ходе наступления

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил в телеграм-канале, что во время визита начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина в Киев доложил о ситуации на фронте, ходе контрнаступления.
"Визит в Киев начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами. Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили насущные потребности украинского войска", - говорится в сообщении.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине
11 августа, 20:49
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Киев заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией
11 августа, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныТони РадакинВеликобританияВалерий ЗалужныйВ мире
 
 
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