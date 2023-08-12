https://ria.ru/20230812/voyska-1889666600.html
Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике
Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике - РИА Новости, 12.08.2023
Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, сообщили в министерстве. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T08:08
2023-08-12T08:08
2023-08-12T13:13
безопасность
россия
сергей шойгу
арктика
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, сообщили в министерстве. "Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов", — говорится в релизе. Вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым Шойгу облетел Центральный полигон на Новой Земле. С 1954 по 1990 год там провели 132 атмосферных, подземных, подводных, надводных и наземных испытаний ядерного оружия, суммарная мощность которых составляет 94 процента от всех ядерных взрывов, произведенных в СССР.Нынешними задачами Центрального полигона в Минобороны назвали подготовку и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.Кроме того, Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа на Новой Земле. Там расположена самая северная школа в России, рассчитанная на более чем 250 учеников. В Минобороны напомнили, что в прошлом году по решению Шойгу на Новой Земле построили детский сад c зимним садом, спортзалом и бассейном. Сейчас готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих, еще один пока что строится.
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Шойгу инспектирует организацию служебной деятельности на Новой Земле
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, сообщили в министерстве. Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа на Новой Земле. Там расположена самая северная школа в России, рассчитанная на более чем 250 учеников. В Минобороны напомнили, что в прошлом году по решению Шойгу на Новой Земле построили детский сад c зимним садом, спортзалом и бассейном. Сейчас готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих, еще один пока что строится.
2023-08-12T08:08
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безопасность, россия, сергей шойгу, арктика
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Арктика
Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике
Шойгу проверил ВС России в Арктике
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, сообщили в министерстве
.
«
"Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля
, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов", — говорится в релизе.
Вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым Шойгу облетел Центральный полигон на Новой Земле. С 1954 по 1990 год там провели 132 атмосферных, подземных, подводных, надводных и наземных испытаний ядерного оружия, суммарная мощность которых составляет 94 процента от всех ядерных взрывов, произведенных в СССР.
Нынешними задачами Центрального полигона в Минобороны назвали подготовку и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.
Кроме того, Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа на Новой Земле. Там расположена самая северная школа в России, рассчитанная на более чем 250 учеников. В Минобороны напомнили, что в прошлом году по решению Шойгу на Новой Земле построили детский сад c зимним садом, спортзалом и бассейном. Сейчас готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих, еще один пока что строится.
Путин поручил к сентябрю согласовать план развития инфраструктуры в Арктике