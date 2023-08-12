https://ria.ru/20230812/ukraina-1889726565.html

В РПЦ сравнили методы Киева в борьбе с УПЦ с большевистскими

В РПЦ сравнили методы Киева в борьбе с УПЦ с большевистскими - РИА Новости, 12.08.2023

В РПЦ сравнили методы Киева в борьбе с УПЦ с большевистскими

Официальные власти в Киеве притесняют прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) методами, которые в свое время применяли большевики, заявил... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T17:45

2023-08-12T17:45

2023-08-12T17:45

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ситуация вокруг упц

украина

россия

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Официальные власти в Киеве притесняют прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) методами, которые в свое время применяли большевики, заявил настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа на канале "Россия 24". "Нынешние власти Украины применяют против УПЦ и прихожан методы большевиков, которые при каждом удобном случае для устрашения начинали махать перед верующими взведенным наганом", - рассказал протоиерей в программе "Церковь и мы".По его словам, при этом Запад умалчивает про притеснения УПЦ. "Там говорят, что ничего такого в отношении УПЦ сегодня не происходит, или просто замалчивают ситуацию", - сказал протоиерей. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ситуация вокруг упц, украина, россия, украинская православная церковь, русская православная церковь