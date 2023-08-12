В РПЦ сравнили методы Киева в борьбе с УПЦ с большевистскими
Протоиерей Каледа: Киев для устрашения "машет наганом" перед прихожанами УПЦ
© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Официальные власти в Киеве притесняют прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) методами, которые в свое время применяли большевики, заявил настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа на канале "Россия 24".
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"Нынешние власти Украины применяют против УПЦ и прихожан методы большевиков, которые при каждом удобном случае для устрашения начинали махать перед верующими взведенным наганом", - рассказал протоиерей в программе "Церковь и мы".
По его словам, при этом Запад умалчивает про притеснения УПЦ. "Там говорят, что ничего такого в отношении УПЦ сегодня не происходит, или просто замалчивают ситуацию", - сказал протоиерей.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".