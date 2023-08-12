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В РПЦ сравнили методы Киева в борьбе с УПЦ с большевистскими - РИА Новости, 12.08.2023
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Религия
 
17:45 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/ukraina-1889726565.html
В РПЦ сравнили методы Киева в борьбе с УПЦ с большевистскими
В РПЦ сравнили методы Киева в борьбе с УПЦ с большевистскими - РИА Новости, 12.08.2023
В РПЦ сравнили методы Киева в борьбе с УПЦ с большевистскими
Официальные власти в Киеве притесняют прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) методами, которые в свое время применяли большевики, заявил... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T17:45
2023-08-12T17:45
религия
ситуация вокруг упц
украина
россия
украинская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Официальные власти в Киеве притесняют прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) методами, которые в свое время применяли большевики, заявил настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа на канале "Россия 24". "Нынешние власти Украины применяют против УПЦ и прихожан методы большевиков, которые при каждом удобном случае для устрашения начинали махать перед верующими взведенным наганом", - рассказал протоиерей в программе "Церковь и мы".По его словам, при этом Запад умалчивает про притеснения УПЦ. "Там говорят, что ничего такого в отношении УПЦ сегодня не происходит, или просто замалчивают ситуацию", - сказал протоиерей. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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ситуация вокруг упц, украина, россия, украинская православная церковь, русская православная церковь
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Русская православная церковь
В РПЦ сравнили методы Киева в борьбе с УПЦ с большевистскими

Протоиерей Каледа: Киев для устрашения "машет наганом" перед прихожанами УПЦ

© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Официальные власти в Киеве притесняют прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) методами, которые в свое время применяли большевики, заявил настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа на канале "Россия 24".
«
"Нынешние власти Украины применяют против УПЦ и прихожан методы большевиков, которые при каждом удобном случае для устрашения начинали махать перед верующими взведенным наганом", - рассказал протоиерей в программе "Церковь и мы".
По его словам, при этом Запад умалчивает про притеснения УПЦ. "Там говорят, что ничего такого в отношении УПЦ сегодня не происходит, или просто замалчивают ситуацию", - сказал протоиерей.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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31 июля, 08:00
 
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