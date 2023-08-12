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В Одесской области объявили воздушную тревогу
В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.08.2023
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T07:51
2023-08-12T07:51
2023-08-12T07:51
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в области прозвучал в 07.13 (совпадает с мск). Эту же информацию подтверждает глава Одесской военной администрации Олег Кипер. "Воздушная тревога!" - написал он в своем телеграм-канале.
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в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области объявили воздушную тревогу
В Одесской области объявили воздушную тревогу