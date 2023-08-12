https://ria.ru/20230812/sport-1889667834.html
Чернышенко поздравил россиян с Днем физкультурника
Чернышенко поздравил россиян с Днем физкультурника - РИА Новости, 12.08.2023
Чернышенко поздравил россиян с Днем физкультурника
За последний год 4 млн россиян присоединились к регулярным занятиям физической культурой и спортом, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в поздравлении в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T08:33
2023-08-12T08:33
2023-08-12T08:33
россия
дмитрий чернышенко
день физкультурника в рф
общество
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За последний год 4 млн россиян присоединились к регулярным занятиям физической культурой и спортом, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в поздравлении в честь Дня физкультурника, который отмечается 12 августа. "В 2023 году во всех регионах проходят мероприятия, приуроченные к столетию образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта. Накопленные за целый век традиции и опыт позволяют нам совместно со спортивной общественностью развивать российский спорт по самым высоким стандартам, повышая качество жизни граждан и обеспечивая крепкую основу развития страны. Правительство поддерживает спортивные инициативы на всех уровнях, ведется подготовка квалифицированных кадров, выделяются средства на создание спортивной инфраструктуры в городах и селах", - заявил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба аппарата вице-премьера. "Сегодня более 345 тыс спортивных объектов ежедневно открывают двери для взрослых и детей, любителей и профессионалов. Благодаря чему мы планомерно идем к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным – увеличить к 2030 году до 70% долю россиян, систематически занимающихся спортом. Более половины (53%) граждан уже ведут активный образ жизни, а за последний год к регулярным занятиям физической культурой и спортом присоединились 4 млн человек", - отметил вице-премьер. Он поздравил спортсменов, тренеров, ветеранов отрасли и граждан РФ с праздником. "Российская спортивная школа всегда славилась профессионалами и богатейшим опытом, признанными во всем мире. С праздником, друзья, и только вперед!" - добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20230812/fizkultura-1889479749.html
https://rsport.ria.ru/20230719/matytsin-1885043151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, день физкультурника в рф, общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, День физкультурника в РФ, Общество
Чернышенко поздравил россиян с Днем физкультурника
Чернышенко: за год четыре миллиона россиян стали регулярно заниматься спортом
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За последний год 4 млн россиян присоединились к регулярным занятиям физической культурой и спортом, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в поздравлении в честь Дня физкультурника, который отмечается 12 августа.
"В 2023 году во всех регионах проходят мероприятия, приуроченные к столетию образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта. Накопленные за целый век традиции и опыт позволяют нам совместно со спортивной общественностью развивать российский спорт по самым высоким стандартам, повышая качество жизни граждан и обеспечивая крепкую основу развития страны. Правительство поддерживает спортивные инициативы на всех уровнях, ведется подготовка квалифицированных кадров, выделяются средства на создание спортивной инфраструктуры в городах и селах", - заявил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба аппарата вице-премьера.
«
"Сегодня более 345 тыс спортивных объектов ежедневно открывают двери для взрослых и детей, любителей и профессионалов. Благодаря чему мы планомерно идем к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным – увеличить к 2030 году до 70% долю россиян, систематически занимающихся спортом. Более половины (53%) граждан уже ведут активный образ жизни, а за последний год к регулярным занятиям физической культурой и спортом присоединились 4 млн человек", - отметил вице-премьер.
Он поздравил спортсменов, тренеров, ветеранов отрасли и граждан РФ
с праздником.
"Российская спортивная школа всегда славилась профессионалами и богатейшим опытом, признанными во всем мире. С праздником, друзья, и только вперед!" - добавил Чернышенко.
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