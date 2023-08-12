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На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 90 человек
На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 90 человек - РИА Новости, 12.08.2023
На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 90 человек
Вооружённые силы России за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 90 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:05
2023-08-12T13:05
2023-08-12T14:02
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
сергеевка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооружённые силы России за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 90 солдат, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых отрядов 63 и 66 механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.Потери противника на данном участке фронта составили до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20, отметили в Минобороны РФ.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, сергеевка, вооруженные силы рф
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На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 90 человек
Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении