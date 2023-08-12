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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие отразили семь атак украинских военных за сутки на Донецком направлении, уничтожены более 110 солдат противника, сообщили в субботу в... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:02

2023-08-12T13:02

2023-08-12T14:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

клещеевка

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили семь атак украинских военных за сутки на Донецком направлении, уничтожены более 110 солдат противника, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."За сутки уничтожены свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп украинских военных в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское в ДНР."В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.

донецкая народная республика

клещеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)