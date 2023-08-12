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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 12.08.2023 (обновлено: 14:03 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/spetsoperatsiya-1889692298.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие отразили семь атак украинских военных за сутки на Донецком направлении, уничтожены более 110 солдат противника, сообщили в субботу в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:02
2023-08-12T14:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
клещеевка
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили семь атак украинских военных за сутки на Донецком направлении, уничтожены более 110 солдат противника, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."За сутки уничтожены свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп украинских военных в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское в ДНР."В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Клещеевка, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 110 военных ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили семь атак украинских военных за сутки на Донецком направлении, уничтожены более 110 солдат противника, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
«
"За сутки уничтожены свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп украинских военных в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское в ДНР.
"В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьКлещеевкаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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