https://ria.ru/20230812/spetsoperatsiya-1889691183.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:42

2023-08-12T15:42

2023-08-12T15:42

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 12 августа 2023 годаМинистерство обороны РФ сообщило, что 11 августа российские войска ударили по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута. Кроме того, за минувшие сутки российские части отразили 23 атаки и контратаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях.Параллельно поражены 126 районов скопления живой силы и техники, передовой пункт управления. Уничтожены три склада боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения. Средства противовоздушной обороны сбили 29 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5683 беспилотника, 429 зенитных ракетных комплексов, 1144 реактивные системы залпового огня, 11 249 танков и других бронемашин, 5853 орудия полевой артиллерии и 12 189 единиц автомобильной техники.

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