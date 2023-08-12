https://ria.ru/20230812/soglashenie-1889656771.html
Киев и Афины готовят соглашение о гарантиях безопасности, пишут СМИ
Киев и Афины готовят соглашение о гарантиях безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2023
Киев и Афины готовят соглашение о гарантиях безопасности, пишут СМИ
Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности в ряде сфер, сообщает газета... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T01:50
2023-08-12T01:50
2023-08-12T11:28
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владимир зеленский
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности в ряде сфер, сообщает газета Ekathimerini. "Афины и Киев недавно провели прямые переговоры с целью договориться о двустороннем соглашении, которое примет форму обязательства со стороны Греции по предоставлению гарантий безопасности в нескольких сферах", — пишет издание.Согласно газете, США также принимают участие в этих контактах. Владимир Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889629178.html
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в мире, киев, сша, греция, владимир зеленский, нато, украина
В мире, Киев, США, Греция, Владимир Зеленский, НАТО, Украина
Киев и Афины готовят соглашение о гарантиях безопасности, пишут СМИ
Ekathimerini: Украина, Греция и США готовят соглашение о гарантиях безопасности