https://ria.ru/20230812/soglashenie-1889656771.html

Киев и Афины готовят соглашение о гарантиях безопасности, пишут СМИ

Киев и Афины готовят соглашение о гарантиях безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2023

Киев и Афины готовят соглашение о гарантиях безопасности, пишут СМИ

Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности в ряде сфер, сообщает газета... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T01:50

2023-08-12T01:50

2023-08-12T11:28

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киев

сша

греция

владимир зеленский

нато

украина

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности в ряде сфер, сообщает газета Ekathimerini. "Афины и Киев недавно провели прямые переговоры с целью договориться о двустороннем соглашении, которое примет форму обязательства со стороны Греции по предоставлению гарантий безопасности в нескольких сферах", — пишет издание.Согласно газете, США также принимают участие в этих контактах. Владимир Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889629178.html

киев

сша

греция

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в мире, киев, сша, греция, владимир зеленский, нато, украина